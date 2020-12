García Aresca: “Si tenemos que dar un paso para atrás, lo vamos a hacer”

La cantidad de contagios registrado en San Francisco en diciembre es preocupante y más en comparación con una ciudad de similar tamaño como Villa María: la localidad cabecera del este provincial registró aproximadamente el doble de nuevos casos en lo que va del mes que la ciudad del sur provincial. Además, se registraron al menos 15 muertes por cuadros de COVID-19 en el departamento San Justo en diciembre.

Este martes, mientras se realizaba la primera jornada de la campaña de vacunación en el Hospital Iturraspe, el intendente Ignacio García Aresca fue consultado sobre este escenario muy disímil al que se pensaba un mes atrás: “Como Estado vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. En los momentos en que se puedan flexibilizar de acuerdo a los decretos de nuestro presidente y nuestro gobernador nosotros nos vamos a adherir. Y, ojalá que no nos toque, pero si tenemos que dar un paso para atrás, lo vamos a hacer, porque lo que hacemos no es en contra de nadie, sino que buscamos cuidar la vida de los que están mucho más expuestos”, indicó.

García Aresca realizó estas declaraciones en momentos donde se discute si fue una decisión acertada abrir o no los locales nocturnos durante las fiestas. Porque, si bien se aclaró que debía funcionar con protocolo gastronómico, videos viralizados sobre estos eventos en la madrugada del último viernes confirman que en muchos casos no se respetó.

El coordinador del COE regional, Valentín Vicente, también se refirió a esta situación: “La voluntad de este COE nunca fue restringir actividades, sino ir habilitando más. Una de las medidas más importantes es el estado de ocupación de camas del sistema sanitario para restringir o no. En este momento el sistema sanitario tiene una baja ocupación de camas. Estamos entre un 20 o 30 por ciento. Recordemos que en algún momento llegamos a estar en cerca del 80 por ciento de ocupación. Así que eso nos da margen”, aclaró.

No obstante, el médico dijo: “Obviamente no queremos ocupar camas con pacientes ni seguir teniendo personas fallecidas, así que es fundamental que nos sigamos cuidando. La vacuna es el principio, si Dios quiere, del fin de esta enfermedad. Pero van a pasar muchos meses. No queremos que haya sillas vacías en las mesas de nadie de la ciudad y la región, así que a seguirse cuidando", agregó.