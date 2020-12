Comenzó la vacunación COVID en el hospital: ¿cómo seguirá en los próximos días?

En el marco de la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik V a San Francisco, autoridades del Hospital 'J. B. Iturraspe' y de la Municipalidad de San Francisco brindaron una conferencia de prensa donde confirmaron la llegada de las 400 dosis que se colocarán entre este martes y miércoles, adelantaron la llegada de otras 400 dosis para la próxima semana, y explicaron los mecanismos a implementarse.

En ese sentido, Valentín Vicente, director del Hospital Iturraspe y del Centro de Operaciones de Emergencias regional afirmó: "Es un hecho histórico, no sólo para el hospital sino para la historia de la salud después de una enfermedad tan cruda como este Covid que nos ha atacado este 2020 y se ha llevado tantas vidas no solo de personas de San Francisco y de la región".

"Hace un año nomás que tenemos esta enfermedad y ya tener una vacuna disponible es un hito para la salud. Estoy contento, quiero agradecer al equipo de trabajo, a Verónica (Pepino, vicedirectora del nosocomio) fundamentalmente, que es la que se ha puesto al hombro esta vacunación, a todo el personal del hospital, al personal municipal que nos ha ayudado durante todo este tiempo y ahora también con esta vacunación, y a la gran cantidad de voluntarios que trabajaron con nosotros día a día en el COE", agregó.

A su turno, el intendente Ignacio García Aresca mostró satisfacción ante el eveneto de hoy y señaló que esta vacuna "nos da la posibilidad de pensar para adelante en que tenemos una luz en el camino de poder tener un futuro para San Francisco". Tras ello agradeció el apoyo en este año de la Provincia y de los integrantes del COE.

Luego el intendente adelantó que será uno de los que se vacunará: "Confío plenamente en esta vacuna. Sí, me voy a vacunar, pero creo que la vacuna hoy está destinada a personal directo que atiende Covid, más allá de que en algunos Estados provinciales se ha vacunado".

Más dosis

Por otra parte, Vicente adelantó la llegada de nuevas dosis: "Depende de las negociaciones del gobierno nacional. La información que tenemos es que sobre la segunda quincena de enero podrían estar llegando varios millones de vacunas. Se habla de entre 4 y 5 millones de esta misma vacuna. Y con eso se va a poder empezar una vacunación más masiva y agresiva con la población fundamental, ir a los grupos de riesgo, mayores de 60 años, que ya está teniendo la autorización esta vacuna para ese grupo, y los menores con comorbilidades".

El director del Iturraspe aseguró que lo ideal sería tener alrededor del 70 por ciento de la población nacional vacunada para que esta enfermedad empiece a quedar atrás. "Eso se va a logar en los próximos meses. Es mucha la cantidad de vacunas que se tienen que aplicar, obviamente estas negociaciones pueden ser con este u otros laboratorios. Esas son negociaciones que entabla el gobierno nacional".

"Recordemos también que nuestro gobernador prometió para la provincia de Córdoba completar el esquema de nación y llegar al 70 por ciento de la población de cordobeses, no solo con las vacunas que manda nación, sino también comprar alrededor de 2 millones de dosis la provincia de Córdoba", agregó.

Asimismo, Vicente dijo: "Estamos felices de iniciar esta etapa, recordamos que todavía faltan muchos meses para que se logre esa vacunación. Seguramente hasta mitad de 2021 van a ser meses críticos, meses con muchos casos, con muchos enfermos. Hay que seguir cuidándose con distanciamiento, uso de barbijo, lavado de manos. Va a llegar a tardar meses en obtener ese nivel de inmunización. A no relajarse y a seguirse cuidando".

"Hoy llegaron 400 dosis, esas vacunas se van a colocar entre hoy y mañana para San Francisco, algo de la zona, tanto público como privado, y personal municipal. La semana próxima va a llegar otra cantidad de dosis igual, 400 dosis, a aplicar en el hospital. La semana que viene será para la zona, localidades del departamento San Justo, fundamentalmente para la población sanitaria que atiende pacientes Covid, consultorios febriles, traslado de este tipo de pacientes, en este momento a esa población es a donde está destinada la vacuna", sumó.

Células de vacunación para lo que viene

Respecto a la posibilidad de sumar otros centros de vacunación, la vicedirectora del Hospital Iturraspe, Verónica Pepino, dijo: "Se van a armar células de vacunación. El área municipal está programando su célula de vacunación, no queremos mezclar vacunación Covid con vacunación de carnet, que eso debe continuar, lo que se venía realizando, para mantener políticas públicas. Las vacunaciones que se venían realizando que están dentro del país se deben continuar, pero se van a hacer por separado. El lugar que se ha destinado en su momento el Dr. Giacomino lo va a decir, pero en el resto de las localidades también van a estar armando células de vacunación".

En cuanto a cuándo se aplicarán la segunda dosis las personas vacunadas hoy y mañana, Pepino afirmó: "Van a llegar después de los 21 días, en 21 días tendríamos que a todo el plantel que ha recibido su primera dosis empezar a completar el esquema de vacunación para que su vacunación tenga cobertura óptima".

Seguidamente Vicente fue consultado sobre si se vacunarán a personas que padezcan o hayan padecido la enfermedad, a lo que respondió: "Sí, no es impedimento vacunar a personas que hayan desarrollado la enfermedad. Lo único que aquellos que hayan recibido plasma tienen 90 días de tiempo para no vacunarse. El resto se puede vacunar. Tanto la inmunidad que nos da esta vacuna o el tiempo de inmunidad de haber cursado la enfermedad está todavía en estudio. No se sabe de cuánto es la inmunidad, por eso las personas que ya hayan cursado la enfermedad se pueden y se deben vacunar".