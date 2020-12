Emanuel Urquiza: “Tengo un sentido pertenencia muy grande por el club”

Sportivo Belgrano cerró el pasado domingo la clasificación a la fase de playoffs del Federal A tras adjudicarse la Reválida Norte una fecha antes de que termine. El equipo de Bruno Martelotto, plagado de juveniles y enmarcado en un proyecto a largo plazo, se mantuvo invicto en cuatro partidos concretando una fase casi impecable.

En ese marco, el capitán Emanuel Urquiza contó cómo se gestó la unión de un grupo que se mostró muy comprometido y concentrado en su objetivo. Además, explicó que volver a calzarse la camiseta “verde” significa mucho para él como referente porque también se encuentra vinculado con el proyecto formativo dando sus primeros pasos como entrenador.

¿Cuáles son las sensaciones tras la clasificación?

Estamos muy conformes con el trabajo que realizó el grupo, un grupo nuevo, con muchos chicos juveniles que se han incorporado al proyecto de la dirigencia y el cuerpo técnico. Nosotros estamos para aportar, para estar acompañando en el proceso de formación y que los chicos terminen de asentarse en primera. Sacamos muchos puntos, es un promedio alto y estamos muy conformes sobre todo porque hemos podido consolidar una idea de juego y llevarla a cabo, eso es importante y ganar los partidos intentando jugar bien, proponiéndonos siempre ser ofensivos y estar bien parado en defensa, hemos dado muestras de carácter en situaciones adversas, son cosas que fortalecen el grupo y hacen que todo sea más armonioso.

El equipo demostró que tiene herramientas para jugar, pero también carácter cuando no se puede jugar a lo que quieren ustedes ¿No?

Sí, con Boca Unidos se presentó una situación delicada en el partido porque nos quedamos con un jugador menos a los 20 minutos, sabíamos que nos teníamos que adaptar a esa situación. Un rival con localía fuerte, con jugadores experimentados que conocen la categoría y no iba a ser fácil, con mucho carácter, sabíamos también que no podíamos jugar de la misma manera siendo protagonistas, entonces nos propusimos mantener el arco en cero, estar bien plantado que no nos generen situaciones de gol y creo que hicimos un trabajo bueno con Tomas Rossi, que lo hizo muy bien, se vieron cosas importantes en los chicos, muestran carácter y estamos incentivándolos para que se den cuenta de que están a la altura porque así lo demuestran en los entrenamientos, es una cuestión de convencimiento de llevar a cabo la idea que se viene trabajando.

¿Cómo los viste a los chicos desde el inicio de este proceso?

Los vi siempre bien, motivados y enchufados con el proyecto, esperaban esta oportunidad y les llegó. Se trabajó muy fuerte en pretemporada desde la parte física y en lo psicológico, que es fundamental. Desde el primer día tratamos de proponernos y de exigirnos cada vez más al máximo y los chicos responden porque están bien físicamente, tienen ganas y mucha actitud y eso ayuda a que todo salga bien. Con el correr de los amistosos se dieron cuenta que se puede, que era una cuestión de convencimiento, de animarse, de estar preparados, pero nosotros estamos para bancarlos, estamos para poner la cara por ellos y queremos que nos den esa responsabilidad a nosotros para que puedan jugar tranquilos, cómodos y libres, sobre todo apoyarlos.

¿Qué significa para vos formar parte de este proyecto?

Estoy muy contento que Juan Manuel haya confiado en mí, que me haya llamado para formar parte de este proyecto. Me hizo sentir muy bien, me hizo sentir importante y esas son cosas que a uno lo motivan. Personalmente tenía ganas de volver, de tener otra oportunidad en el club, tengo un sentido pertenencia muy grande por el club por todo lo que viví, momentos y situaciones personales que a uno lo han marcado, después me gustó mucho el proyecto y que Juanma me proponga acompañar a estos chicos para que se puedan formar y que puedan demostrar que están jugar en primera, es un desafío muy lindo lo que viene y además es un regalo para mí porque estoy muy satisfecho y muy conforme de ser referente y capitán, aunque el capitán es Juan Pablo (Francia).

No sólo sos el capitán, un referente, sino que también sos entrenador en inferiores…

Sí, estoy como DT de la categoría 2010 del club, es un proyecto personal que lo hablé con Juan Manuel, ahora estoy haciendo la licencia Pro de ATFA que es para futbol de elite, pero arrancar con la 2010 está bueno y es muy lindo trabajar con los chicos, me sentí muy cómodo y muy bien, me gusta transmitir cosas y enseñanzas, los conceptos técnicos y tácticos, incorporar eso está buenísimo y trabajar de eso, que es una meta a futuro para mí.

“Es un desafío muy grande para mí, me lo tomo con mucha responsabilidad y quiero disfrutar en el final de mi carrera más allá de que tengo 33 años y no pienso en retirarme, pero me siento entero y con muchas ganas y lo disfruto como si fuese el último año de mi carrera, de eso se trata. Ya me pasó que me fui y me tocó extrañar, ahora disfruto todo”, dijo Urquiza.

¿Cómo juega este rol de entrenador en tu cabeza a la hora de planificar los partidos del domingo?

Estamos todo el tiempo hablando de táctica y de estrategia, de cómo jugar los partidos ante los equipos que enfrentamos. Estos partidos que jugamos, por ejemplo, con Defensores de Villa Ramallo sabíamos que juagaba con línea de 5 porque lo hemos enfrentado muchas veces, sabemos que juega de una manera específica porque ese club lo trabaja así desde hace varios años, hablamos esas cosas. Todo el tiempo estamos viendo donde podemos lastimar al rival para tratar de entre todos sacar adelante el partido, siempre respetamos las ideas y la estrategia del entrenador, pero lo que podemos aportar lo aportamos porque Bruno es una persona muy abierta sobre todo con los más grandes que tenemos un recorrido en la categoría y que conocemos a los equipos, a los entrenadores y cómo juegan. Es importante estar en esos detalles para ser lo más competitivo posible para no dejar nada librado al azar. Hoy con toda la tecnología y la info que hay se conoce como se juegan todos los equipos, usamos eso como una herramienta para enfrentar al equipo que toque.

En el partido ante Juventud Unida, Urquiza fue homenajeado por cumplir 100 partidos con la "verde".

Este objetivo se lo propusieron ustedes, ¿De ahora en más, para qué está este equipo?

Estamos para ir paso a paso, es un grupo nuevo y el club tiene una idea de trabajo a largo plazo, un equipo que fue competitivo en estos partidos, encontró una regularidad y demostró que puede pelearle a cualquier hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir de esa manera, la gente se ilusiona y pensamos por qué no soñar. Hay que bajar la adrenalina, tenemos varios días para tranquilizarnos y esperar hasta el 10 de enero que se confirme con quien vamos a jugar, será paso a paso con tres playoffs para llegar una final, es importantísimo estar convencido de que se puede, pero no nos podemos adelantar hay que esperar y preparase de la mejor manera.

¿Viene bien este tiempo de espera o preferían jugar rápido para aprovechar el envión?

Para mi viene bien, mas allá de que estuvimos todo el año parados a veces puede pasar de que se arranca bien y se cae en una meseta, nosotros nos quedamos con esta imagen de que hicimos las cosas bien, que logramos el objetivo y es el fixture que nos tocó, nos adaptamos a eso. Hay varios equipos que siguen compitiendo en las fiestas, pero también ahí hay un desgaste porque los jugadores están jugando entre las fiestas pensando en su familia quizás en un partido importante. Nosotros estamos ya con la cabeza que clasificamos, pero no nos podemos relajar porque no podemos perder entrenamiento para llegar de la mejor manera. Yo estoy conforme con la forma de jugar que nos tocó en este torneo, estoy convencido de que nos preparamos de la mejor manera, haciendo a lo mejor algún amistoso vamos a llegar bien, estoy con mucha confianza y con mucha expectativa.