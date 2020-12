Campazzo, con los Nuggets, se convirtió en el decimotercer argentino en jugar en la NBA

El base cordobés Facundo Campazzo se convirtió en el decimotercer argentino en debutar en la NBA, en la derrota como local de su equipo, Denver Nuggets, ante Sacramento Kings, por 124 a 122, en tiempo suplementario, en el inicio de la temporada 2020-2021.

El cordobés completó su planilla con 3 puntos y una falta en los 8,08 minutos que permaneció sobre el piso flotante del Ball Arena, de Denver, bajo la dirección técnica de Michael Malone.

El encuentro entre estos dos equipos de la Conferencia Oeste, que finalizó empatado en 112 puntos y obligó a jugar cinco minutos suplementarios, contó con los siguientes parciales: Denver 31-25, 60-53 y 84-89.

Cómo le fue a cada uno de los 12 basquetbolistas argentinos que tuvieron desde 2000 su bautismo en la NBA:





JUAN IGNACIO SÁNCHEZ (Philadelphia Sixers).



En el caso "Pepe" Sánchez, el primero en meterse en la competencia estadounidense luego de formarse en la Universidad de Temple, se dio el 31 de octubre de 2000 en un partido contra los míticos New York Knicks, en el estadio Madison Square Garden.



Aquella noche terminó en victoria de los Sixers por 101-72, pero su presencia se limitó a 2 minutos y 28 segundos, en los que repartió dos asistencias.



RUBÉN WOLKOWYSKI (Seattle Supersonics).



El pivote se quedó a un paso de ser el primer argentino, ya que su debut se selló el 31 de octubre de 2000, aunque algunas horas después. Wolkowyski sí se dio el gusto de ser el primero en dar el salto directo desde la Liga Nacional a la NBA.



En su paso inicial, a lo largo de la caída ante los Grizzlies en Vancouver, el "Colorado" atrapó dos rebotes, metió una tapa y cometió una falta en 12 minutos. En ese equipo estaban Patrick Ewing y Gary Payton.



EMANUEL GINÓBILI (San Antonio Spurs).



El bahiense arribó a la franquicia de los Spurs siendo campeón de todo en Europa. Sin embargo, no escapó a la generalidad del resto y en su noche del 29 de octubre del 2002 completó siete unidades (2/5 en dobles y 1/4 en triples), tres asistencias y dos recobres. Lo más destacado pasó por su defensa intensa, un distintivo de sus 16 temporadas, se hizo de cuatro robos y un tapón.



Ginóbili ganó cuatro títulos luego, pero en esa jornada los Spurs moldearon el anillo con un triunfo frente a los Lakers por 87 a 82 como local. Ese año, Manu promedió 7,6 puntos (superando el 43% de acierto en tiros de campo), 2,3 rebotes, 2 asistencias y 1,4 robos en más de 20 minutos por encuentro, y fue el mejor rookie de marzo.



CARLOS DELFINO (Detroit Pistons).



El santafesino, con características similares a Ginóbili en el puesto de escolta, arribó a la NBA y debutó el 3 de noviembre del 2004, en el triunfo sobre Houston Rockets por 87-79 en The Palace of Auburn Hills de Detroit.



Los nervios del debut le jugaron en contra y su mano caliente desde el perímetro no se observó: sin puntos, un rebote, una pérdida e hizo tres faltas en 12m37s.



ANDRÉS NOCIONI (Chicago Bulls).



El "Chapu" dejó en claro que la entrega no se negociaría al poner un pie en la mejor liga del mundo. Eso sí, siempre declaró que ahí le hicieron "sentir" que los americanos "son los dueños" adentro y afuera de la cancha.



Fue el mejor de los argentinos: 17 puntos, 14 rebotes, 2 robos, una asistencia, un tapón, 5 pérdidas, 6 faltas personales, 5-19 en tiros de campo, 2-6 en triples y 5-10 en tiros libres en 41:59 minutos.



El debut fue el 5 de noviembre de 2004, en la derrota contra New Jersey Nets por 111-106 con Chicago Bulls ante New Jersey Nets en el United Center de Chicago.



FABRICIO OBERTO (SAN ANTONIO SPURS).



El interno cordobés llegó a una franquicia consolidada y fue compañero de Emanuel Ginóbili. Su inicio fue el 1 de noviembre de 2005 con 6 puntos, 4 rebotes, 2 pérdidas, 3 faltas personales y 3-4 en tiros de campo en 14:01 minutos.



Además, festejó esa jornada por 102-91 ante Denver Nuggets en el SBC Center de San Antonio. Su paso por los Spurs le permitió ser campeón de la NBA una vez.



WALTER HERRMANN (Charlotte Bobcats)



Herrmann pisó el Bobcats Arena el 10 de noviembre de 2006, con una pobre actuación: Un rebote, 0-2 en tiros de campo y 0-1 en triples en 5:31 minutos.



Encima, los suyos cayeron frente a Seattle Supersonics por 99 a 85 como local.



LUIS SCOLA (Houston Rockets)



Lejos de tener la noche soñada, el ahora capitán de Argentina cerró la noche del 3 de octubre del 2007 con apenas 3 rebotes, una pérdida y 3 faltas personales en 8:57 minutos.



"Jugué casi nueve minutos y fui un verdadero desastre. Hice cero puntos y tres rebotes", recordó hace meses Scola sobre la jornada en la que debutó y su equipo celebró ante Los Angeles Lakers por 95-93 en el Staples Center de Los Angeles.



PABLO PRIGIONI (New York Knicks).



El base cordobés tuvo la llegada a la NBA ya de grande, con 35 años, a una franquicia histórica. El 2 de noviembre de 2012 se despachó con 3 asistencias, un rebote, 3 pérdidas y una falta personal en 16:23 minutos.



El ahora asistente en Minnesota Timberwolves, que tiene drafteado a Leandro Bolmaro, festejó un triunfo contra Miami Heat por 104-84 en el Madison.



NICOLÁS LAPROVITTOLA (San Antonio Spurs).



El ex Lanús y Morón se quedó con un lugar en San Antonio después de una enorme pretemporada, en la que estuvo a prueba, y si bien nunca se consolidó, se dio el lujo de debutar 25 de octubre de 2016 contra Golden State Warriors (129 a 100).



¿Sus números? 2 asistencias, una pérdida y una falta personal en 3:41 minutos.



NICOLÁS BRUSSINO (Dallas Mavericks).



Al igual que Rubén Wolkowyski, saltó desde la LNB -Peñarol de Mar del Plata- a la NBA. La franquicia de Dallas Mavericks lo cobijó pero su torcido debut, que incluyó caída por 130-121 en manos de Indiana Pacers, fue un preparativo para su breve paso de un año.



Solamente estuvo en cancha 35 segundos, en los que dio una asistencia, el 26 de octubre de 2016.



PATRICIO GARINO (Orlando Magics).



El alero, con un contexto similar al de Laprovittola, no quedó en los Spurs y partió a Orlando Magics, donde firmó planilla el 4 de abril de 2017 contra Cleveland Cavaliers, con derrota por 122 a 102 de local. Un rebote y 0-1 en triples en 4:17 minutos.

Fuente: Telám