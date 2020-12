Autorizaron los eventos sociales para las noches del 24 y 31 de diciembre

La Municipalidad de San Francisco anunció este lunes la autorización de eventos sociales para las noches del 24 y del 31 de diciembre, solamente en lugares al aire libre, ya establecidos, con capacidad limitada y bajo ciertos protocolos, como la toma de temperatura corporal al ingreso a los mismos y el uso del barbijo. Lo más importante es que quienes deseen participar de los mismos deberán someterse a un testeo previo, que será gratuito.

Según anunciaron, los interesados en asistir deberán comprar la entrada de manera anticipada. Con la entrada en mano, se accederá a la realización de un testeo, cuyo tipo (serológico o de antígenos) dependerá de las circunstancias de cada persona.

El horario de ingreso a los eventos que se autoricen será hasta las 3 y el horario de salida será, como máximo, a las 6, según lo establece la ordenanza que rige.

Para los controles fuera de los lugares en donde se llevarán a cabo dichos eventos, participarán las distintas fuerzas de seguridad con injerencia en San Francisco.

"A partir del análisis de la situación epidemiológica y del análisis de la realidad y de la necesidad que tenemos en la ciudad, una ciudad que se verá visitada por muchas personas que vienen a contactarse con su familia que son oriundas de la ciudad, más el movimiento propio de jóvenes fundamentalmente para estas fechas, la Municipalidad ha resuelto autorizar eventos determinados al aire libre con una cantidad importante de personas pretendiendo que todos los jóvenes, o aquellas personas que quieran tener un momento de diversión en la noche de Navidad y Año Nuevo, puedan hacerlo de una manera segura", explicó el secretario de Gobierno Damián Bernarte.

Las entradas anticipadas podrán adquirirlas solamente personas domiciliadas en San Francisco porque el objetivo, según se anunció, es que el evento se realice con personas de nuestra ciudad y no con vecinos de la región. Si el test da resultado negativo, la persona podrá asistir al evento. Caso contrario, no. Para ingresar a cada evento, las personas deberán presentar entrada, documento de identidad y certificado de testeo negativo o bien certificado de que ya se cursó la enfermedad en los últimos 90 días.

Dónde

En cuanto a los lugares en donde se realizarán estos eventos, Bernarte dijo: "A partir de este anuncio se inicia lo que tiene que ver con la tramitación de las habilitaciones administrativas por parte de la Municipalidad de San Francisco. En principio, los lugares que están establecidos son Runa Disco, el Hipódromo, la Sociedad Rural y dos pubs que, en caso de cumplir con los requisitos, estarían solicitando la posibilidad". También habría un evento en el patio de Bomberos Voluntarios.

Respecto a los testeos, serán gratuitos y participarán de los mismos más de 20 personas. Se realizarán en el Superdomo de 10 a 12 o desde las 19 en adelante a la vez que también se realizarán en el poliedportivo de los Hermanos Maristas de 8 a 12.

"El trabajo es muy arduo. Van a haber más de 20 personas trabajando en estos tres días. Se va a desarrollar en el Superdomo de 19 a 21, 22 o 23, depende de la cantidad de entradas que se vendan este primer día. Todos los días va a ser mañana y tarde. Creemos que el mejor horario va a ser la noche porque hay muchos jóvenes que trabajan. No va a haber cobro, va a ser gratuito y en el momento se va a definir si se hace el test serológico o el test de antígeno, de acuerdo a la persona que venga. Los serológicos, como los que hacíamos en la ruta, se les van a hacer a aquellas personas que estén en duda si algún familiar en la casa lo tuvo o no. A aquella persona que no sabe si lo tuvo o no porque nunca se hizo el testeo, se le va a hacer el serológico. Y aquellas personas que no han cursado la enfermedad, que no han tenido contacto, se les va a hacer el test de antígeno, el hisopado rápido. Por la mañana de 10 a 12, martes, miércoles y jueves, y por tarde desde 19 hasta que se termine la cantidad de gente", detalló Fernando Giacomino, secretario de Salud.

Giacomino agregó: "Hemos hablado con el jefe del COE regional, Valentín Vicente, donde no solo le pareció muy buena esta iniciativa, sino que también pone a disposición el campo de deportes de Maristas de 8 a 12 todos los días para quien quiera hacerlo a la mañana. Él también va a garantizar el testeo gratuito y va a dar constancia para que el 24 la presenten, que son negativos ante Covid. Las personas que ya han cursado Covid y no tienen la constancia, pueden ir al COE y pedir la constancia de que han tenido Covid y poder entrar de esa forma al evento".

NOTICIA EN DESARROLLO.