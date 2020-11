Habló empleado de la funeraria que se sacó una foto con el cuerpo de Maradona: "Estoy amenazado"

Claudio, uno de los empleados de la funeraria que fue despedido tras aparecer en una foto al lado del cadáver de Diego Maradona, pidió perdón a la familia del astro, dijo que no quiso molestar a nadie y denunció que está recibiendo graves amenazas.

Según contó, su trabajo era manejar la camioneta, preparar el cuerpo y buscar "que todo saliera bien para la familia".

"Estábamos acomodando para llevarlo y me dicen 'flaco' y levanté el pulgar y listo. Pido perdón. No lo hice en vida, no lo voy a hacer fallecido. Se que mucha gente está ofendida, pero no quise molestar a nadie", explicó a Radio 10 sobre la imagen en la que apareció junto a su hijo.

Además, recordó que tuvo la oportunidad de tratar a la familia en los funerales del resto de la familia Maradona, e incluso llevó "el féretro de don Diego".

"Que nos van a matar, a romper la camioneta, a lastimar a nuestros hijos", describió sobre las amenazas recibidas.

"No fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro teléfono. Jamás pensé que lo iban a pasar o un grupo o qué", contó a Tomás Méndez, en Vuelta de Rosca.

"En ese momento eran los nervios de que quede bien Maradona y los familiares puedan despedirse de Diego y que quede bien, y que quede bien la empresa, que no tiene la culpa de esto", describió.

"Si se ve la foto, soy el de anteojos, justo levanté la cabeza. Y mi hijo el pulgar. Solo quería preparar a un ídolo", dijo.

Según contó, la mayoría de las amenazas que recibe son provenientes de un grupo de la barra de Argentinos Juniors.