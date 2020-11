Aborto en San Francisco: los casos van en aumento y son mujeres mayores de 20 años

“Transitar un embarazo no planeado es un momento muy difícil para las mujeres. Hace que estemos vulnerables a todo, la tristeza es grande, no podés dormir, no comés o al contrario, básicamente no podemos enfocarnos en cómo se sigue”.

El relato pertenece a una joven de 28 años que acudió este año a Socorro Rosa, una organización dedicada al acompañamiento de mujeres en su decisión de interrumpir un embarazo, con el fin de evitar la clandestinidad y los graves riesgos que ello conlleva.

Según esta organización con ramificación en San Francisco, en el primer semestre del año acompañaron a 118 mujeres, cifra que hace suponer que en este 2020 se superarán los 141 procesos de aborto del 2019, de los cuales casi la mitad de los casos corresponden a San Francisco, pero también hay de la región y demás ciudades importantes de la provincia como Río Cuarto: “Que surjan de estas ciudades nos permite inferir que las mujeres y las personas con capacidad de abortar, que han decidido hacerlo, se dan sus estrategias para lograrlo”, explicaron desde el grupo Socorro Rosa San Francisco "Las Rivas".

Estos números, sin dudas, marcan un aumento en la cantidad de mujeres que deciden dar este doloroso paso en sus vidas, pero buscando seguridad y salubridad. En 2018, además, acompañaron a 99 mujeres, mientras que en 2017 a 42.







Algo que se volvió a repetir con los números de 2019 es la franja etaria de las mujeres que deciden llevar adelante este proceso: de 20 a 24 años en su mayoría, siguiéndoles la franja que va de 25 a 29. No obstante, en el primer semestre del 2020 se dio en personas de mayor edad a estas, por lo que desde el grupo interpretan que se trata de mujeres que, estando en la edad que socialmente se puede esperar que puedan reproducirse, han elegido un proyecto de vida diferente a la maternidad priorizando estudios, trabajo u otra razón por la cual deciden no dar a luz. Asimismo, se rompe con el mito de que son las adolescentes las que más abortan.

Entre las causas de este considerable aumento de personas que tomaron la decisión de abortar, desde “Las Rivas” hablan de dos situaciones. Primero el debate parlamentario del tema, que hoy vuelve a estar en agenda tras el anuncio del Gobierno nacional de enviarlo al Congreso junto al plan de asistencia a la maternidad hasta los tres años, y segundo la visibilidad que obtuvo la agrupación de la mano de la militancia, ayudada por las redes sociales y la participación pública activa.

La realidad de San Francisco

Desde Socorro Rosa prefieren no hablar de abortos clandestinos en la ciudad y utilizan para ellos el término “inseguros”.







“Existen abortos inseguros que se pueden practicar tanto dentro del sistema de salud como fuera de él. Por ejemplo, cuando un profesional indica el mal el uso del misoprostol (medicamento para provocar el aborto) hace negocios con la venta de la medicación o receta u otorga otras drogas que no son para abortar. También existen profesionales, en ocasiones ya jubilados, que realizan prácticas quirúrgicas como el legrado, que ya están desestimadas por la OMS. Estas situaciones que enunciamos son parte de la realidad local, de ciudades aledañas, y seguramente del resto del país”, manifestaron.

Activismo socorrista

Desde la entidad sostienen que el activismo socorrista es una apuesta política para que quienes deciden abortar lo hagan de manera segura, sin poner en peligro su salud y su vida. “Garantizamos información y acompañamientos amorosos y cuidados porque creemos que otros abortos son posibles”, aclararon.

Socorro Rosa cuenta con una línea pública desde el 2017 que recibe mensajes y responde a llamados de mujeres y personas que necesitan información para interrumpir sus embarazos.

“En esa primera llamada prestamos una escucha activa y recolectamos una serie de datos necesarios para acompañarla. En promedio recibimos unas 45 llamadas mensuales, tanto de San Francisco y la zona, como de Río cuarto y la zona aledaña. Recibimos llamadas de quienes deciden abortar, de personas cercanas a la misma y de quienes ya se encuentran en proceso de aborto. Para cada una de esas llamadas se organiza un acompañamiento y una socorrista que acompañe”, explicaron.

Contacto Línea pública: (03564) 15612792. Horario de atención: lunes a viernes de 14 a 21.30 y los sábados de 10 a 13. Redes sociales: Socorro Rosa San Francisco-“Las Rivas” (Facebook), @socorristaslasrivas.sanfco (Instagram) y @lasrivas_sanfco (Twitter). Además cuentan con un recursero disponible en www.socorristasenred.org.