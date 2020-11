Los sistemas de seguridad, algo a tener en cuenta también en la construcción

En los últimos meses la necesidad de cobertura en sistemas de alarmas y cámaras de seguridad ha cambiado. En la actualidad, según contó Elvio Venier, de VL Protecciones, la tendencia de la gente es tener cobertura exterior cuando antes se pretendía cobertura interna. “Ahora el que tiene la alarma empieza a pensar, o a colocar, coberturas perimetrales, barreras o sensores para exterior para prever mucho más”, explicó en diálogo con El Periódico.

En ese marco, Venier comentó que las coberturas más solicitadas tienen que ver con alarmas que poseen alertas telefónicas para activar o desactivar la cobertura desde tu celular con una app y los sistemas de cámaras. “Hemos visto desde el inicio de la pandemia que hay una necesidad grande de cámaras, obviamente esta gente ya tiene sistema de alarma, entonces refuerza la seguridad con circuito cerrado de TV que también tiene apps”, indicó.

En ese sentido, Venier explicó que esta tendencia se da mayormente en domicilios particulares y aclaró que “quien tiene comercio, generalmente ya tiene este sistema o tiene previsto ponerlo”.

Sin embargo, lo que en los últimos tiempos también se registraron movimientos para coberturas planificadas desde la construcción de los inmuebles. “Con todo el temor de la movida del dólar y la devaluación la gente ha empezado a construir y en las construcciones ya prevén sistemas de alarmas y cámaras como así también de portones automáticos pensando en la comodidad y en la seguridad”, señaló.

En ese marco, existe una gama importante de facilidades de compra con tarjetas e intereses y costos bajos, esto hace que la gente lo pueda pagar en 12 y 18 cuotas en 15. “Todo el mundo que está interesado puede tener acceso a tener este tipo de coberturas porque los costos son accesibles”, explicó Venier.







Alarmas sectorizadas y cámaras de seguridad

El comerciante comentó que su negocio no tiene venta por internet porque ofrece asesoramiento personalizado para cada situación. No todas las casas son iguales, no todo se puede solucionar con la misma receta. “Normalmente vamos a la casa y charlamos con el cliente para ver qué necesita, si es gente mayor, si a la noche se levanta a la cocina, si va al baño para dejar una vía. En base al estudio que hacemos, y a los 25 años que estamos en el rubro, les damos tips de acuerdo a lo que nosotros consideramos que es efectivo”, indicó.

En los últimos meses, la gente se acostumbró a sectorizar las alarmas, en cocheras, en el frente de la casa y se está acostumbrando a convivir con el sistema, no permanentemente, pero sí en sectores. “Hoy los sistemas son muy fáciles de sectorizar porque hay de 8 o 16 zonas y podes ‘jugar’ con las activaciones en lugar donde no hay circulación de gente en determinado horario”, afirmó.

“Lo que es muy efectivo para los frentes de las casas es el sistema de cámaras, es disuasivo para alguien que quiera hace algún tiempo de daño. Se logra reducir la cantidad y posibilidad de robo e intento de robo”, explicó.

En ese sentido, también comentó que las marcas que representan son oriundas de Buenos Aires, donde la problemática de la inseguridad siempre se anticipa a lo que sucede en el interior. “No podemos dar 100% de seguridad, pero el hecho de que estés en tu casa y te sientas protegido con cámara y sistema de alarma, eso hace que pueda vivir con tranquilidad”, sostuvo.

Costos Para una casa estándar de familia chica se puede colocar una central de alarma con 4 sensores con un costo aproximado de 40 mil pesos. “Con llamador telefónico 15 mil más”, dijo Venier. Por otro lado, la empresa X28 también tiene equipos en comodato donde se paga un costo mínimo de instalación de una alarma con 4 sensores y una cuota mensual a la empresa, después de los 36 meses de pagar la cuota el equipo queda para el cliente. “Con 15 o 18 mil pesos podés tener un buen sistema de alarma, eso se está vendiendo muy bien”, comentó. Además, la misma empresa incorporó la misma modalidad, pero con un kit de alarmas y cámaras. “El costo de instalación ronda en los 23 mil pesos con 4 sensores y 4 cámaras, pagás abono y vas diluyendo la cuota en 3 años y queda el equipo”, explicó. En tanto, el kit de 4 cámaras con central de grabación y conexión a internet para verificar desde el celular ronda entre los 35 y 45 mil pesos dependiendo del alcance y el tipo de cámaras (ej: infrarroja).

Sistema antientradera

Venier explicó que la empresa que representan fabrica un sistema que se llama antientradera, muy efectivo al estar conectado a una central de monitoreo.

“Vos tenés un dispositivo que lo accionas cuando vas a abrir el portón y te da una determinada cantidad de tiempo para que entres y coloques un código de desactivación. Si no ponés ese código porque te están asaltando, silenciosamente te envía una alerta al celular y a la central de monitoreo de la empresa. Si no hay respuesta automáticamente se le avisa a la Policía con la información precisa de la posibilidad de robo”, indicó.