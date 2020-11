Bustamante jugará en Ben Hur de Rafaela.

Maximiliano Bustamante, el ex centrodelantero de Brown de San Vicente y que además de la Liga Rafaelina venía siendo titular en el Torneo Regional Amateur fue anunciado este jueves como nuevo refuerzo de Ben Hur de Rafaela para el Regional Amateur que podría comenzar a fin de mes.

El sanfrancisqueño de 23 años venía de participar de varios entrenamientos en Atlético de Rafaela e incluso fue titular en el amistoso ante Newell's Old Boys de Rosario, pero no terminó de convencer a Walter Otta, que decidió no sumarlo al equipo. Luego de que Brown se bajara del torneo y sin club, Ben Hur acordó sumarlo y ahora, seguirá su carrera en la BH, bajo las órdenes de Carlos Trullet.

Se trata del quinto refuerzo del "lobo". Además de Bustamante, llegaron el volante ofensivo Ricardo Acosta, el ex goleador de Unión de Sunchales, Matías Zbrun y los defensores Gustavo Mathier y Miguel Yuste.

Fuente: paloygol.com.ar