WhatsApp lanzó los mensajes que desaparecen después de 7 días

WhatsApp ha lanzado este jueves su nueva función de mensajes que desaparecen, que cuando se activa permite que los usuarios elijan que los mensajes y los archivos de una conversación se eliminen automáticamente cada siete días.

La aplicación de mensajería dio a conocer este lunes cómo funcionan sus mensajes que se autodestruyen, que se eliminan por sí solos después de siete días, tanto si el receptor los ha abierto como si no. Esta opción eliminará también fotografías y vídeos guardados en la aplicación, pero no destruirá los contenidos almacenados en el dispositivo.

"Aunque puede ser útil conservar los recuerdos de amigos y familiares, la mayoría de lo que enviamos no tiene por qué ser eterno", ha explicado WhatsApp en un comunicado.



Los mensajes que desaparecen llegarán tanto a los chats de grupo, donde solo los administradores pueden habilitarlos, como a los individuales, donde pueden elegirlo ambos usuarios. Esta medida no afecta a los contenidos enviados antes de modificar la configuración ni a los mensajes que se reenvían a otros grupos en los que los mensajes no desaparecen.

WhatsApp ha informado de que la característica se lanzará de forma global a todos los usuarios durante este mes de noviembre. Las personas que lo deseen pueden activarla en los ajustes, en el apartado de 'Uso de datos y almacenamiento'.

Denuncias de usuarios

WhatsApp ha introducido de forma limitada una función que permite a la compañía acceder a los mensajes de una conversación entre usuarios o de un grupo si uno de ellos denuncia a otro contacto.



En la actualidad, cuando un usuario reportaba a otro en WhatsApp, la aplicación elaboraba un informe considerando factores como si el número de teléfono es nuevo o ya había recibido denuncias. No obstante, no podía acceder a las conversaciones, encriptadas de extremo a extremo.

Ahora, WhatsApp ha actualizado su última beta para móviles con sistema Android (la versión 2.20.206.3), en la que ha introducido la posibilidad de verificar las denuncias de los usuarios accediendo a una copia de parte del contenido de los chats, como informa el portal wabetainfo.

La aplicación no accede por sí sola al contenido de los mensajes, sino que son los usuarios los que lo tienen que autorizar el acceso a una copia de los mensajes recientes cuando reportan a otra persona. La característica está presente tanto para chats individuales como para grupos y para la versión de empresas WhatsApp Business.



Cuando el usuario elige la opción de reportar un contacto, WhatsApp muestra una ventana de confirmación en la que informa de que accederá a "los mensajes más recientes" de esta persona, si sigue con la denuncia. También da la opción de bloquear al contacto denunciado y eliminar sus mensajes del chat, como ya sucedía actualmente.

La función se encuentra presente solamente en la última beta de WhatsApp para Android, ya por el momento aún no ha llegado a la versión estable de la aplicación distribuida en los canales oficiales.