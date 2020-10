Se aisló en un auto para no contagiar a su familia y ahora lo derivan a Córdoba para que se aloje en un hotel

Ignacio, un joven de 23 años de San Francisco, terminó siendo trasladado a Córdoba en las últimas horas para ser alojado en un hotel y permanecer allí hasta que obtenga el alta médica, ya que fue confirmado con coronavirus.

Su caso fue realmente llamativo, ya que desde el lunes último permanecía aislado dentro de un automóvil que se encontraba estacionado en la vereda de su casa.

“Me enteré el lunes que un amigo del trabajo dio positivo, entonces como fui contacto estrecho fui al hospital y me dijeron que me aísle y que vaya al otro día al predio de los Hermanos Maristas. Al otro día fui, me hicieron el test y me dio negativo pero me dijeron que debía estar aislado”, comentó en diálogo con FMR 90.7.

Ignacio continuó: “Le aviso a mi mamá, me dice quédate en la casa igual, pero decidí que no porque mi papá es diabético e integra el grupo de riesgo. Además tenemos un baño, entonces decidí quedarme en el auto. Ahí estoy hace del lunes. Hoy me dieron los resultados y soy positivo (de coronavirus)”, señaló y contó que los alimentos se los acercaban los amigos o familiares al auto.

El joven agregó que lo llamaron del COE regional San Francisco para indicarle que debía estar aislado y saber sus contactos estrechos: “Les comenté mi situación pero no me dieron solución”, agregó.

Ignacio debía todavía pasar diez días dentro del vehículo. Sin embargo, al hacerse público su caso por esta emisora radial, desde la Municipalidad decidieron trasladarlo a Córdoba para que quede alojado en un hotel que contrató la Provincia para estos casos.

Dos centros de aislamiento que no se usan

Tanto el Hogar de Ancianos “Enrique J. Carrá” como la guardería municipal “Maestro Aguirre” fueron acondicionadas tiempo atrás como centros de aislamiento, sin embargo es un misterio por qué no se utilizaron para este caso, debiendo derivar a Ignacio a otra ciudad.