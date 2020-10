Municipalidad alerta que podría faltar agua por la sequía y pide cuidar su uso

La Municipalidad de San Francisco pidió a los vecinos que tengan especial consideración en el uso racional del agua potable, evitando derroches y extremar los controles en los usos esenciales, considerando, según explicaron, la especial situación que vive nuestra región, particularmente la provincia de Córdoba, en cuanto al consumo de agua, y atento a la inminente estación estival que implica un aumento en el consumo de agua potable que la Administración Municipal de Obras Sanitarias (AMOS) distribuye.

Desde la Secretaría de Infraestructura aseguraron que el pasado fin de semana largo hubo en la ciudad un consumo similar al que se registra durante los meses de enero todos los años, que es de mayor consumo por el calor. "Si a esto le sumamos el contexto de sequía que estamos atravesando, la Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada (Co.T.A.C.) nos solicitó que tomemos ciertas restricciones en cuanto a la utilización del vital elemento ya que los acuíferos de donde la empresa toma el agua están muy bajos, por lo cual, de persistir este alto consumo y la sequía, tendríamos problemas del abastecimiento normal por parte de AMOS”, explicó el titular de esa área, Néstor Gómez.

El funcionario aclaró: "No es una cuestión de presión o de falta de infraestructura, sino que está faltando agua debido a la sequía, por lo que queremos recordar que ya sea con sequía o sin sequía debemos hacer un uso racional de este elemento que de por sí no es ilimitado, es más estamos llegando casi al límite de la posibilidad de uso y por eso apelamos a la responsabilidad de todos nuestros usuarios”.

“El agua potable no es para llenar piletas, no es para regar los jardines, debe necesariamente utilizarse para la higiene, la salud y el consumo humano exclusivamente, más aún atendiendo la problemática actual”, remarcó Gómez.

A su vez, volvió a señalar: "No hay obra de infraestructura que alcance si no nos llega el agua desde Villa María, es decir que no se trata de la realización de obras sino de que estamos llegando al límite del uso posible del agua potable. Hay una bajante muy importante de las dos tomas que tiene la Co.T.A.C. sobre el río, por lo tanto, de persistir esta situación, podría llegar a faltar el agua a vecinos de San Francisco o a vecinos de alguna de las localidades que se alimentan del mismo acueducto”.

Consumo en pandemia y llenado de piletas

En cuanto al consumo del agua potable durante la pandemia, el secretario contó: “Comparado con el año pasado mes a mes hubo un incremento, aunque no significativo, pero a fines de septiembre y en lo que llevamos de octubre se disparó el consumo, siendo casi idéntico a los meses de verano”.

Mucha gente está llenando sus piletas con agua de red en lugar de contratar a empresas privadas dedicadas a ello, lo que significa también un aumento del consumo “ahí estamos perjudicando a los vecinos de la ciudad, a los de otras localidades y no hacemos el uso racional que deberíamos. Si a esto le sumamos la importante demanda que existió este año en instalación de piscinas, la situación se agrava”, finalizó Gómez.

Recomendaciones

Desde el municipio instaron a cambiar los hábitos de consumo para cuidar el agua y brindaron una serie de consejos para hacerlo:

- Si lavás los platos a mano, no lo hagas con el grifo abierto, utiliza el tapón o un recipiente. Ahorrarás una importante cantidad de agua, hasta 50 litros por lavado.

- Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro entre 10-20 litros. Lo ideal es utilizar un vaso para enjuagarnos la boca. Poné el tapón en el lavatorio cuando te vayas a lavar las manos; podés ahorrar unos 10 litros.

- No laves el coche todas las semanas. Si es necesario, lávalo una vez al mes. Es mejor recurrir a una estación de autolavado, se ahorra más agua. Si lo hacés vos, utiliza balde para reducir el caudal.

- Tirá de la cadena de la cisterna únicamente cuando sea imprescindible, podés ahorrar unos 10 litros cada vez que no la uses. Habitualmente las cisternas tienen una capacidad de 10 litros. Reducir su capacidad en 4 litros, dejando un volumen total de 6 litros, es suficiente para cumplir eficientemente su función. Esta disminución puede significar un ahorro de un 40 %. Utilizá solo el agua que necesites de acuerdo a la necesidad fisiológica.

- Colocá, según el caudal de tu casa, difusores en los grifos de la cocina y cuarto de baño; ahorrarás mucha agua. Como alternativa podés cerrar un poco la llave de paso de agua que baja del tanque para reducir el caudal.

- El lavarropa y el lavaplatos sólo utilizarlo a plena carga; si no estaremos desperdiciando unos 25 litros de agua.

- No laves tu vereda con agua, simplemente barrela con escoba, evitarás un derroche de 50 litros de agua.

- No llenes piletas con agua potable. Las piletas de material tienen entre 50 mil y 70 mil litros de capacidad de agua. Las piletas de lona contienen entre 5 mil y 10 mil litros de agua.

Además:

- Repará todas las pérdidas en cañerías. Revísalas periódicamente. Cualquier pérdida es importante cuando se mantiene diariamente.

- Hacé un uso solidario del recurso: dado que el agua se distribuye a través de un sistema de cañerías interconectadas, el abuso de este recurso por parte de un sector perjudica necesariamente a toda la red.

- Cuidá las reservas: Se recomienda mantener reservas de agua, tanto en la heladera para consumo y cocción de alimentos, como disponible en el tanque.

- Evitá actividades como: riego de calles de tierra, pavimento, veredas y jardines, principalmente durante el día.

- Utilizá baldes en lugar de mangueras para regar o realizar la limpieza hogareña, ya que de esta manera no se desperdicia el recurso.