Coronavirus en San Francisco: reportaron 87 casos este lunes y nuevos fallecidos

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó hoy 87 nuevos casos de coronavirus en San Francisco y tres nuevas muertes en San Justo de pacientes con diagnóstico de Covid-19.

El informe del COE detalló que hasta la fecha son 608 los casos activos en San Francisco, mientras que 4.102 personas permanecen en aislamiento domiciliario. A nivel provincial, fueron reportados 1.663 nuevos casos y 46 muertes.

Además, el informe del Ministerio de Salud de Córdoba notificó 30 casos en Arroyito, ocho en Balnearia, uno en Devoto, tres en El Arañado, uno en El Tío, 14 en Las Varillas, dos en Morteros, uno en Porteña, uno en Saturnino María Laspiur, 10 en Tránsito, uno en Villa San Esteban.

"Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos", subrayó el COE regional.