Pronostican "muchos cortes de luz" para este verano

El secretario nacional de Energía, Darío Martínez, manifestó que durante el verano habrá “muchos cortes de luz” si la gente se queda en su casa por la pandemia porque “la demanda será muy fuerte”.

“Hay que hacer un trabajo muy importante en cuanto a la distribución eléctrica para poder bajar los cortes de la industria. Van a haber muchos el próximo verano y si además la gente se queda en la casa durante la pandemia, eso va a generar una mayor demanda", remarcó el funcionario nacional.

"Al problema grave de los cortes que está teniendo la Argentina en los últimos años se le va a agregar esto. Así que ahí ya estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires”, aseguró el funcionario en una entrevista con Econo Journal.

Asimismo agregó: "Queremos hacer un horizonte de dos años de inversiones en ese sentido para ver si podemos ponerle un final a uno de estos problemas que es de los más comunes todos los veranos”.

En ese sentido Martínez indicó: “Tenemos una tarifa congelada hasta mediados de diciembre en función de una situación extraordinaria que es la pandemia. Es algo atípico y nadie lo esperaba pero nos ha dejado herramientas de poder individualizar de manera eficiente quién la está pasando mal y no puede pagar la tarifa”.

“El IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) es una de ellas pero hay muchas. No le podés pedir que te pague tarifa al que no lo puede hacer y a esa persona queremos llegar con un subsidio eficiente, pero eso significa no subsidiar a el que puede pagar un costo más cercano al de la tarifa. Queremos hacer más eficiente el sistema de subsidios”, sostuvo.