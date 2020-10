Coronavirus en San Francisco: 65 casos nuevos este miércoles y tres fallecimientos

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional 3 informó hoy 65 nuevos casos de coronavirus en San Francisco, además del fallecimiento de tres personas que se encontraban internadas en el Hospital Iturraspe.

El informe del COE detalló que hasta la fecha son 421 los casos activos en San Francisco, mientras que 2.947 personas permanecen en aislamiento domiciliario. A nivel provincial, fueron reportados 1.604 nuevos casos y 25 muertes.

El COE local reiteró que faltan resultados de hisopados pendientes. También señaló que algunos positivos son contactos estrechos de casos ya informados y otros están en estudio sus nexos epidemiológicos. Además se está realizando el estudio de los contactos estrechos para ponerlos en cuarentena y realizar los test correspondientes.

"Se aconseja por parte del COE no realizar reuniones familiares ni sociales y extremar los protocolos en fábricas y comercios. Se desaconsejan las salidas no esenciales. No concurrir a plazas. Recordar el uso de tapabocas, distanciamiento y alcohol al 70% o en gel y frecuente lavado de manos", subrayó el COE regional.