Concejo Deliberante lleva más de un mes sin sesiones: oposición pide que se decida la modalidad

En medio de la preocupante situación sanitaria que atraviesa la ciudad por la pandemia de coronavirus, el Concejo Deliberante de San Francisco lleva más de un mes sin sesiones ya que distintos integrantes del mismo debieron permanecer aislados en diferentes momentos, al igual que otras personas que cumplen funciones administrativas en la sede. Ante esto, desde los bloques de la oposición piden al oficialismo que se realicen sesiones de manera virtual o bien que se defina una modalidad con las condiciones necesarias para retornar al funcionamiento.

La última sesión se realizó el pasado 10 de septiembre y la siguiente debía ser el pasado 24 del mismo mes, ya que las reuniones deliberativas se realizan cada dos semanas. Sin embargo, un día antes se informó que la misma se postergaba hasta nueva fecha ya que había concejales aislados, al igual que personal del área administrativa. Desde entonces no hubo más novedades y los bloques de la oposición coincidieron en que aún no hay fecha prevista para el retorno.

Desde Juntos por el Cambio aseguraron además que no habían recibido respuesta al pedido de sesionar de manera virtual y que desconocían además si había intenciones desde el oficialismo de avanzar en ese sentido, mientras que desde la Unión Cívica Radical expusieron que existe "poco diálogo" con las autoridades municipales para destrabar la situación.

En ese sentido, el próximo viernes (este jueves tampoco habrá sesión, según concejales consultados) se realizaría una reunión entre el presidente del Concejo, Gustavo Klein, con los presidentes de los distintos bloques para evaluar una modalidad de funcionamiento. Entre las opciones que barajan los integrantes del Concejo está la de sesionar por videollamada, para lo cual explicaron que se necesita la aprobación del Tribunal Superior de Justicia para que sea legal. Las otras alternativas son hacerlo en un salón más amplio o bien solo con los presidentes de cada bloque.

Reclamo de la oposición

Luciano Stoppani, de Juntos por el Cambio, señaló que presentaron un pedido para sesionar virtualmente por segunda vez y que no tuvieron respuesta. "Ya habíamos hecho un pedido en abril, el Concejo estuvo cerrado varios meses. Las últimas novedades que tenemos es que hay concejales aislados. Desde el 10 de septiembre hasta ahora pasó eso en cada sesión, por eso se ha ido demorando. Este jueves no se va a sesionar", dijo.

"Diálogo tenemos, lo que no tenemos es la respuesta de por qué no se hace la sesión de forma virtual ya que hay concejales aislados. Al no tener respuesta, no sabemos si se está gestionando la autorización del Tribunal Superior. No veo que haya predisposición para que se sesione en forma virtual", agregó.

Cristian Canalis, desde la UCR, se mostró también a favor de las sesiones virtuales e igualmente pidió que se defina una modalidad de funcionamiento de forma urgente. "No hay algo previsto. La última comunicación la tuvimos hace 10 días. El Concejo no se cerró por un capricho, sino porque había personal aislado de forma preventiva por casos de COVID. Yo dije que podíamos tener un impasse de una semana o unos días por la cantidad de casos, pero se prolongó en el tiempo y vamos a pedir una reunión lo antes posible con el presidente del Concejo para que podamos sesionar en forma adecuada", dijo Canalis.

El concejal del radicalismo destacó que desde su espacio apoyaron algunas medidas del Gobierno local que consideraron convenientes en el marco de la emergencia sanitaria, pero cuestionaron la falta de diálogo actual. "Hoy existe poco diálogo entre las autoridades municipales y la oposición. Por respeto a las instituciones, el Concejo Deliberante debe funcionar. No puede estar parado", concluyó.

Desde el Frente de Todos (Córdoba Ciudadana), Andrés Romero destacó en que hubo acuerdo entre los bloques para que las sesiones no se lleven a cabo por haber concejales en aislamiento e indicó que debía definirse en breve una de las alternativas que existen para retomar las sesiones.

"Tuvimos casos de aislamiento y casos positivos. Me parece que lo más responsable es restringir la circulación dentro del edificio y que funcione con el menor personal posible. Pero por otro lado, hay una posibilidad de sesionar virtualmente y estamos de acuerdo, aunque también hay que decir que no son tan sencillas y que no se trata de un capricho, sino que hay que instrumentarlas para que tengan la legalidad correspondiente, para lo cual se debe pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia. Si se logra hacer, vamos a acompañar eso", explicó.

"Hay que discutirlo. Podemos sesionar con otros presidentes de bloque o también virtualmente. Es una decisión que no se ha tomado y espero que en los próximos días haya alguna definición al respecto. Lo tiene que resolver la Presidencia del Concejo", resumió Romero.