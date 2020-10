En lo que va de 2020 hubo casi la misma cantidad de matrimonios que de divorcios

Desde que se permitieron nuevamente los casamientos en el Registro Civil de San Francisco, 23 parejas ya se casaron. En lo que va del año, los matrimonios son 55. Además, hay unas 20 parejas en espera para hacerlo en lo que resta de 2020. De todas maneras, se sigue un estricto protocolo y las fiestas siguen prohibidas. En tanto, ya son 56 los divorcios, es decir, casi la misma cantidad que de uniones.

Adriana Pighi, titular del Registro Civil, habló con El Periódico y dio a conocer los detalles: "Casamientos en este momento sí se están realizando. Hay turnos solicitados. A partir de enero y hasta el 13 de marzo nosotros realizamos 32 casamientos. Después por la pandemia se frenó todo, no pudimos realizar más casamientos dado a que desde el Registro Nacional de las Personas y la Dirección del Registro Civil no se nos autorizaba a hacerlo. Y volvimos a realizar casamientos a partir del 7 de agosto a la actualidad, donde se realizaron 23 más, así que de enero a la actualidad tenemos 55 casamientos realizados".

Por protocolo, no se permite el ingreso a más de 10 personas a la sala donde se realizará la unión. Así, se permite el ingreso de los novios, los testigos, los padres en el caso que estuvieran, el oficial público y un fotógrafo. "Después los novios, si los padres no están o no pueden venir, pueden optar por otra persona para que pueda ingresar a la sala, pero no más de 10 personas", resumió Pighi.

A la vez indicó: "Hay más o menos 20 turnos solicitados porque muchas parejas optaron por trasladar la fecha de casamiento para el año que viene para ver qué pasa con esta pandemia, si van a permitir que se realicen fiestas o que pueda ingresar más gente a la ceremonia, entonces optaron por suspenderlo y trasladarlo para fechas mas adelante".

Otros trámites

Cabe recordar que en la actualidad, y bajo protocolo, se están realizando todos los trámites que se realizaban antes de la pandemia: "Trámites se realizan todos. Se hacen las inscripciones de nacimientos, las inscripciones de defunciones, los turnos de matrimonio que la gente viene a solicitar, los DNI y los pasaportes Con respecto a DNI y pasaportes, se están haciendo con menos cantidad de turnos porque hay que evitar la circulación de gente y hay que solicitarlos en el turnero web de la página web del municipio".

"Hay menos turnos para poder hacer trámites pero también la gente evita concurrir a ciertos lugares, y quizá también mucha gente que ha solicitado turnos puede que esté en aislamiento por algún contacto estrecho y eso hace que haya menos circulación de gente en la oficina", finalizó.