UOM denuncia que algunas empresas presionan a empleados para que vuelvan antes de la cuarentena

La seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que hay algunas empresas de San Francisco que presionan a empleados para que regresen al trabajo antes de que se cumpla la cuarentena, incluso -según indicaron- con empleados que tuvieron diagnóstico positivo confirmado tras el hisopado.

"No son muchos, son tres o cuatro casos, pero no hay que minimizarlos, sucede con trabajadores que están infectados y con los que están cumpliendo la cuarentena. A los 10 o 12 días, si no tienen síntomas los quieren hacer volver al trabajo", indicó Juan Carlos Giurda, secretario de la UOM local.

Por otro lado, Giurda también señaló que hay algunos casos donde "quieren descontarle los días y es imposible admitir eso porque no lo permite la ley, pero son casos muy puntuales".

"La mayoría de las empresas cumplen con los protocolos, estamos continuamente dando vueltas y consultando, se cumple la distancia, las herramientas que se comparten se higienizan, todo normal", dijo Giurda.

Según explicó el secretario, una de las cuestiones que complica la situación es que el Ministerio de Trabajo sigue funcionando de manera remota vía online y no hay inspectores para controlar que se cumplan los protocolos. "No tenemos personal del Ministerio que nos acompañe, nosotros avisamos de antemano a las empresas y algunas nos permiten entrar, pero hay otras que no", indicó.

En ese sentido, señaló que mantienen contacto permanente con los diferentes delegados para conocer la situación de cada empresa y de los trabajadores; y reiteró que hasta el momento no han tenido detectado casos de incumplimiento del protocolo.

Cierre de oficinas

Por otro lado, Giurda explicó que debieron cerrar las oficinas de atención del gremio como medida preventiva hasta el 13 de octubre tras detectarse un caso positivo de Covid-19 en el personal administrativo. En ese marco, los afiliados que deban realizar consultas de salud y autorizaciones deberá comunicarse al número 3564-565993.