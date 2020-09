Iba a abrir su tienda de ropa pero le robaron la mercadería la noche anterior

Una familia fue víctima, esta madrugada, de un robo en la vivienda que habitan, sobre Calle 66 a 500, en Frontera. Según contó Marianela, una de las damnificadas, el hecho tuvo lugar cerca de las 4 mientras la familia dormía.

"Estábamos durmiendo con mi marido. Mañana yo inauguraba una tienda en mi casa. Me robaron 80 mil pesos en ropa, la caja registradora con 6 mil pesos que tenía porque el fin de semana había vendido algo de ropa, me robaron un parlante, entraron a la pieza de las nenas y me llevaron una tablet, y una botella de vino", contó.

La mujer advirtió que algo pasaba cuando escuchó que se cerraba la puerta del garaje. "Mi marido entra temprano a trabajar, me despierto porque siento ruido, que ponen llave en el garaje, y cuando me despierto mi marido no era el que salía porque estaba acostado al lado mío. Lo llamo y cuando vamos para el garaje me encuentro con la mesa vacía. No tenía nada de ropa, entro al otro dormitorio, que tengo desocupado, me faltaba el parlante, entro a la pieza de las nenas, les faltaba la tablet, se despierta la nena mía, va al otro dormitorio y me dice que tampoco estaba la caja que tenía 6 mil pesos. Se fueron y nos pusieron llave, no nos explicamos como entraron. La puerta estaba con llave, la llave estaba puesta en el portón y debe ser que con la misma llave cerraron porque se escuchó cuando cerraron y tiraron la llave de nuevo adentro, no me puedo explicar como hicieron", lamentó.

La mujer, que hace un año que vive en ese lugar, sospecha que quienes les robaron sabían de la existencia del dinero y la mercadería.

Asimismo, aseguró que radicó la denuncia, que los ladrones estarían identificados y que pudo recuperar parte de lo sustraido por cuenta propia: "Fui a hacer la denuncia. Están identificados. Son dos menores y un mayor de edad. Lamentablemente la Policía no puede hacer nada porque son menores de edad. Algo recuperé por mis propios medios, me metí dentro del domicilio del chico que me robó y me traje lo poco que encontré. Encontré menos de la mitad de la ropa y el parlante, que estaba todo roto, no sirve más".