Hospital Iturraspe habilitará otra área COVID con 34 camas y esperan más casos

Ante el aumento de casos de personas que sufrieron el contagio de coronavirus en San Francisco y región en las últimas semanas, y con ciudades de la provincia que regresaron a fases previas en la batalla contra el virus, el Hospital Iturraspe habilitará otra área destinada a tratar patologías moderadas de Covid-19 y que contará con 34 camas.

Así lo informó el responsable del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Regional y director del nosocomio público, Valentín Vicente, que si bien aclaró que se esperan que la cantidad de contagios continúe, la tasa de ocupación de camas en el área Covid continúa siendo baja.

Hasta esta mañana había siete pacientes contagiados con el virus ocupando camas, solo uno de ellos con respiración mecánica asistida.

“Son siete pacientes con los que contamos en la actualidad de 34 camas que tenemos y sobre este fin de semana vamos a habilitar otra área que ya estaba programada para cuando comiences las internaciones y vamos a poner 34 camas más al servicio de Covid”, le dijo Vicente a El Periódico.

La nueva área Covid corresponde a los servicios de pediatría y maternidad, que serán reubicados en otro sector, y allí se derivarán los pacientes con coronavirus de patologías moderadas.

Dentro de los planes

“Esto se venía previendo -señaló Vicente-, producto del esfuerzo de todos estos meses. Tanto sea del COE, la Provincia y el municipio con sus controles remarcamos que se venía teniendo un número muy bajo de camas y casos. La apertura de la cuarentena en el AMBA sabíamos que iba a producir un derramamiento de casos en el interior y también el aumento de casos en el interior provincial, era cuestión de tiempo que llegara a nuestra zona. Por el tipo de enfermedad con la que luchamos se iba a venir el aumento de casos en San Francisco, por eso insistimos en el pedido de los cuidados a los vecinos para que no alcance una tasa de contagio alta que pudiera complicar la situación sanitaria en la ciudad”.

Asimismo, recordó que para que el virus no se propague se debe cumplir con las responsabilidades individuales, respetando las normas y recomendaciones que son de público conocimiento.

"Apelamos a la responsabilidad civil de la población tanto de los jóvenes como de los adultos", resumió Vicente.

Últimos casos y los que vendrán

El profesional médico no ocultó que se espera que la cantidad de casos continúe en aumento, luego del récord de 16 nuevos contagios informados en la jornada del domingo.

“Seguramente va a haber casos en los próximos días en la ciudad, eso es así mientras la situación desde lo sanitario esté controlada y se mantenga el porcentaje de internación baja. Hay que estar tranquilos, no asustarse y mantener los cuidados correspondientes”, destacó.

Luego dijo que por el momento no están programados operativos especiales tras los registros de ayer, aunque comentó que continúan los testeos en empresas locales donde se registraron casos.

“La misma patología nos va dando los pasos a seguir, no se prevé ningún operativo, no quiere decir que no se decida en los próximos días”, cerró.