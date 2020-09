En medio de la virtualidad, las escuelas celebraron el Día del Estudiante

La comunidad educativa sigue buscándole una alternativa a la educación virtual. Y esta semana, aunque sin cercanía física, directivos y docentes se las ingeniaron para hacer del Día de la Primavera y del Día del Estudiante un momento de festejos.

En la escuela Domingo F. Sarmiento, por ejemplo, docentes de cada uno de los ciclos llevó a cabo actividades especiales. "La escuela estuvo pensando cómo hacer para agasajar a los chicos ya que no se les puede dar el regalito de todos los años, entonces, por ejemplo, para los más chiquitos, las maestras de primer ciclo pensaron que la escuela tenía que ser un lugar muy importante en este día ya que los chicos están extrañando la escuela al igual que nosotros, entonces las chicas pidieron ir a la escuela y el viernes estuvieron grabando la representación de un cuento que después editaron y que es lo que hoy les van a enviar a los chicos para compartir. Quedó muy gracioso, muy lindo", contó Neda Mércol, la directora del establecimiento, que se mostró muy agradecida con el trabajo realizado.

A su vez, la directora contó cómo fue el trabajo en el segundo ciclo. "Las maestras pensaron en juntar, hoy a las 11, a los chicos de cuarto, quinto y sexto año de cada turno. Es un encuentro con sus maestros donde se juntan para hacer una actividad diferente, distinta a la que pueden hacer durante los días de actividad. Por ejemplo, van a hacer trufas con galletitas de chocolate. Las maestras ya les dejaron la receta y todos van a hacer trufas para compartir".

En tanto, en otros grados se van a hacer juegos: "Son actividades distendidas y que contagian alegría. Y también, ayer a la tarde, otro grupo de maestras de jornada extendida tuvieron la idea de hacer cosas en sus casas. Estuvieron trabajando, hicieron flores, guirnaldas, una pancarta o pasacalle, y ayer a la tarde estuvieron en la escuela y lo colgaron, llenaron la escuela de color para que los chicos que pasen puedan verlo y que si quieren puedan ir al frente de la escuela y sacarse fotos, cada uno en el momento que quiera, junto a sus padres, estas fueron las idas que se nos ocurrieron".



El jardín de infantes Sarmiento también decoró con pancartas.

Agasajo a los estudiantes

En el caso de la escuela 2 de Abril, por ejemplo, su directora Mónica Cassol, felicitó a las docentes por el trabajo en equipo: "La verdad es que, como quien dice, hay que sacarse el sombrero con las chicas por todo lo que han trabajado en todo este tiempo con la virtualidad, que es todo nuevo para todas. En este momento están adornando con globos y banderines el frente de la escuela, en un pizarrón, con carteles. Y después, cada docente en forma virtual a través de las reuniones que organizaron con los alumnos, va el saludo y alguna tarjetita en forma virtual para los chicos y las familias también".







"A mí me tocó este año estar en la dirección, para mí también este rol es nuevo. Y la verdad es que las docentes están constantemente con los chicos. No todos tienen la posibilidad de la conectividad, pero acá las chicas traen las actividades, se las entregan en formato papel, se los sigue, se los está incentivando constantemente para que presenten las tareas. Por suerte todos los chicos están entregando las tareas, algunos más lento, otros un poco menos, pero las entregan", destacó la directora.

En el caso de la Escuela Experimental PROA, en tanto, se decidió obsequiarles un desayuno a los estudiantes de sexto y séptimo año. Si bien no pudieron compartirlo todos juntos, la idea fue que los chicos pudieran disfrutarlos junto a sus familiares. Además, a modo recreativo, se organizaron torneos de Among Us, un juego muy popular por estos tiempos.

"Este año fue muy particular, habíamos comenzado de manera normal, pero con la pandemia tuvimos que ingeniarnos ya desde marzo para seguir teniendo en el centro del aprendizaje a los estudiantes. Desde ese día en que supimos que no teníamos escuela física tuvimos que reinventarnos esta escuela virtual. Los chicos siguieron siendo estudiantes, por eso hoy 21 de septiembre los chicos también tenían que festejar su día, porque estuvieron estudiando desde que comenzó esta modalidad virtual. Estamos siempre atendiéndolos ante cualquier dificultad, procuramos que permanentemente estén en la escuela virtual. Generalmente tenemos clases desde las 8 hasta las 16.30, los chicos no han perdido el ritmo de estudio", comenzó Alicia Ferreyra, la coordinadora de la sede Proa San Francisco.

Seguidamente añadió: "La semana anterior pensamos de qué manera podíamos decir 'chicos, es su día y vamos a festejarlo, sobre todo porque se debe mantener el distanciamiento. Entonces pensamos sobre todo en los chicos se sexto y séptimo año porque en la Escuela Proa tenemos promo 2020 pero a su vez en séptimo año los chicos se están yendo de la escuela. Entonces esta mañana, con el esfuerzo de todos los profesores, todo hecho a pulmón, cada profe hizo su aporte desde donde podía, ya sea con manualidades, elaborando algún alimento, haciendo alguna compra o prestando su auto, a todos los chicos de séptimo año les llevamos un desayuno sorpresa en complicidad con su familia. Y seguimos pidiendo que por favor se sigan cuidando".

A su turno Ezequiel Ricca, uno de los docentes que se encargó de la cuestión recretativa, contó que también se hizo un torneo de Among Us, un juego muy popular por estos días. "Lo moderaron ellos, hicieron un sistema de reglas y fueron participando todos los cursos. Por medio de la plataforma Discord hablaban entre ellos, argumentaban las decisiones que tomaban antes de la votación de cada partida. Fue una jornada larga pero los chicos se divirtieron mucho".

Festejos a través de la pantalla

Otro ejemplo del trabajo que vienen llevando adelante de manera incansable por el equipo directivo y de docentes es el de la Escuela Tte. Julio Roca.



Así fue la invitación al festejo virtual del viernes.

Alejandra Bailo, su directora, contó: "El viernes fue la celebración del Día del Estudiante por Meet. Una fiesta virtual con juegos, canciones, sorteos. Lo hicieron las seños de sexto. Y hay desayunos con los chicos y las seños, o meriendas, pero todo por virtualidad, por supuesto. Y 'videitos' de regalo".

En este caso en particular, la escuela pidió la colaboración de la comunidad para sortear premios durante la fiesta virtual. El encuentro fue por Google Meet y la temática fueron los antifaces. El encuentro contó con un espacio de bienvenida, una serie de juegos pensados por docentes de jornada común y extendida, la elección de los mejores antifaces, sorteos y un collage con fotos de los docentes formando una frase alusiva.

En tanto, mañana serán el desayuno y el pic-nic virtual con los estudiantes de ambos turnos, ocasión en que se los invita a participar disfrazados.

A puro baile

Otras escuelas, por su parte, como la escuela J. B. Iturraspe, apostaron por grabar videos con coreografías. El trabajo fue compartido a través de las redes sociales.