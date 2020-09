La producción de pymes industriales cayó 10,8% en agosto

La producción de las Pymes Industriales cayó un 10,8 por ciento en agosto frente a igual mes del año pasado, en una caida amortiguada por algunas flexibilizaciones de la cuarentena por coronavirus, el leve repunte del consumo y los mayores controles a las importaciones, según informó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las industrias trabajaron en agosto con una capacidad instalada de 62,6%, el mayor nivel desde que se instaló la cuarentena.

La producción industrial pyme cayó 10,8% en agosto, frente a igual mes de 2019. La flexibilización de la cuarentena, el leve repunte del consumo y más controles a importaciones aceleran la recuperación del sector, aunque las caídas siguen siendo profundas. https://t.co/3u8t3KhZW2 pic.twitter.com/Os4e48kIcv — CAME (@redcame) September 20, 2020

En los primeros ocho meses del año, la industria pyme acumula una baja anual de 20,8%.

Como dato positivo se destaca este mes la suba de Productos de caucho y plástico (+3,3%), cumpliendo dos meses consecutivos en alza de esa actividad.

El rubro con mayor caída anual fue calzado y marroquinería, que continuó con caídas muy profundas (-38,1%), mostrando las dificultades que viene teniendo este sector para competir en el mercado local y el consumo postergado.

En ese sentido, se destacó el cierre de varias fábricas que en algunos casos se reconvirtieron a otros rubros, y el contar con personal de mayor edad que restringe sus posibilidades de trabajar y obliga al sector a mantenerse con altos niveles de capacidad ociosa.

Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias Pymes de todo el país.

La producción de las pymes, rubro por rubro

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 67,4 puntos en agosto.

En Productos electrónicos e Informática, la producción se mantuvo en los mismos niveles del año pasado. Las menores importaciones combinadas con una mejora en la demanda local, fueron muy importantes para esta actividad.

En Alimentos y bebidas la baja anual fue de 8,9% con mucha disparidad entre empresas y rubros.

El sector Indumentaria y Textil, que siempre es una referencia por su rol de contención social que también tiene, desaceleró su tasa de caída (-22,5%), aunque el descenso continuará en tanto no se recupera el consumo interno. En ese aspecto, la CAME señaló que "ayudan los menores ingresos de importaciones, pero no mucho más".

En tanto, productos de metal, maquinarias y equipos cayeron 19% anual en el mes, que se explica claramente por las menores inversiones en bienes de capital de todos los sectores industriales.

También las pocas industrias exportadoras vieron frenados sus envíos al mundo por la menor demanda mundial.

En agosto el uso de la capacidad instalada de la industria pyme subió por cuarto mes consecutivo, a 62,6%, desde el 58,3% en julio.

En cuanto a los niveles de rentabilidad, para el 35% de las empresas fue positiva, manteniéndose en niveles muy similares a julio.

Sobre las expectativas hacia adelante, solo 10% de las empresas espera que la producción continúe bajando en los próximos meses, mientras que 24% espera aumentos y el resto o no sabe, o cree que se mantendrá.