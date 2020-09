El IPET Nº 264 participará de Semana TIC con un video que resume los trabajos realizados

Algo del trabajo que realizan estudiantes y docentes del IPET Nº 264 "Teodoro Asteggiano" puede apreciarse en un video que puede verse en Semana Tic, un evento organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba que este año se hará de manera virtual del 14 al 18 de septiembre.

En ese sentido Javier Puga, vicedirector, explicó un poco en qué consiste: "Lo que nosotros hicimos fue hacer un compendio de parte del trabajo que se hace transversalmente con las nuevas tecnologías en el colegio, no hay ningún proyecto en particular que nosotros hayamos hecho para tal fin, sino que todos los años participamos en Semana TIC. Hasta ahora se venía haciendo presencial, las últimas jornadas se llevaron a cabo en el Superdomo y los estudiante participaron con todo lo que se hace en la escuela, desde primer año hasta séptimo".

"Siendo fiel al relato, los estudiantes que hoy están en séptimo año, en su momento, cuando estaban en quinto año han sido un puntal fundamental para el trabajo de las nuevas tecnologías porque han incorporado muchísimo al colegio en este desarrollo. Sabido es que las nuevas generaciones manejan mucho mejor las nuevas tecnologías que nosotros. Si bien nos capacitamos y tratamos de darle una sistematización a todo el trabajo para que se pueda aprovechar, son ellos quienes de manera colectiva nos van enseñando muchas veces a abordar todos estos temas y la verdad es que es muy positivo el resultado porque se torna en un aprendizaje colectivo que es muy rico", agregó.

Los recursos, el principal obstáculo en pandemia

Consultado acerca de cómo se organizaron este año para trabajar, teniendo en cuenta el alto grado de contenidos técnicos que tiene la escuela y que este año las clases se mudaron a la virtualidad, Puga comentó: "La dificultad a veces está en los recursos porque en la distancia se hace muy difícil poder elaborar estas cosas de la mejor manera cuando los recursos no son los óptimos. Nosotros dependemos hoy, en el trabajo virtual, de los recursos que cada estudiante tenga en su casa. En algunos casos sí hemos extendido todo lo que pudimos desde la escuela para poder garantizarlo".

En ese sentido añadió: "Con séptimo año estamos trabajando hoy con la entrega de netbooks y con material, insumos y herramientas para que los chicos lleven adelante un trabajo que tiene que ver con la energía eólica, con el que habían participado en Feria de Ciencias el año anterior, y hoy le damos la nueva edición. Los profesores que lo habían llevado adelante son Daniel Caccia y Jéssica Albertinazzi y hoy continuamos colaborado en este proyecto, integrando todos lo espacios curriculares de séptimo año en una unidad pedagógica, en torno a esa temática, la energía eólica. Por lo tanto, necesitamos entregar los materiales para que ellos desde su casa vayan construyendo generadores eólicos y haciendo todo el trabajo que necesitamos con las computadoras que les hicimos llegar para garantizar la conexión. Queremos que la promo 2020 sostenga todo el esfuerzo hasta el egreso".

Sobre el video

El vicedirector, a su vez, se refirió a la participación en Semana TIC y a la importancia de este evento. "Lo que sabemos de Semana TIC es que es una propuesta elaborada desde el Ministerio de Córdoba, que en esta oportunidad ha sido centralizada de esta manera debido a la situación de pandemia y están haciendo una publicación que va desde el 14 al 18 de septiembre. En uno de los puntos, 'A la carta', es donde nosotros participamos con nuestro que ha salido seleccionado entre algunos de toda la provincia. Somos parte de eso; hay varios videos, de nivel inicial, primaria y de todos los niveles educativos, con distintas propuestas, algunas anteriores a la pandemia a las que, como nosotros, las ha revitalizado en este momento. Durante la semana habrá muchas conferencias que tienen que ver con esto, está muy bueno, es muy aprovechable el evento porque está planteado dentro de un cronograma que pasa por todas las temáticas posibles que tengan que ver con las tecnologías de la información y comunicación", detalló.







Particularmente, sobre los trabajos que pueden apreciarse en el audiovisual, Puga mencionó: "En nuestra trayectoria de renovación curricular que tiene la escuela, pertenecemos desde 2018 al "Programa Escuelas del Futuro". Por lo tanto, hemos tenido envíos de material para que vayamos elaborando".

La propuesta es transversal: "No es que lo tenemos que trabajar con determinado curso en particular. Hoy tenemos, durante todo el desempeño de la currícula, intervención de propuestas digitales. Desde primer ciclo, de primero a tercer año, los más chicos abordan la programación con aplicaciones como MBlock que son de base para poder programar la placa Arduino, que es una placa genérica que se usa para muchas cosas de programación. Entonces a partir de eso vamos de una manera lúdica enseñándole a los estudiantes la lógica de la programación desde muy temprana edad".

"En tercer año tenemos un proyecto, que es el pinball, donde ya tenemos pensando incorporarle mayor desarrollo en cuanto a las TIC, nos detuvimos por esta situación de pandemia. Es un pinball electromecánico, con placa Arduino y una pantalla colocada para el contador de créditos, queremos ampliar esa forma de programación y que los estudiantes lo puedan aprovechar muchísimo más. El fuerte de tercer año sería ese.

Ya a partir de cuarto año los estudiantes trabajan mucho con programas que tienen que ver con Solidwork o Autocad, que son programas de diseño, de dibujo de piezas técnicas. Esto los va llevando a cargar todos esos datos de dibujo, después, a distintas máquinas, como por ejemplo en un CNC. En séptimo año tienen una materia específica, que involucra el torno de control numérico con el que contamos para las prácticas. Toda esa articulación lleva muchísimo tiempo. En realidad, estamos parados en un lugar en donde todavía nos falta mucho por avanzar, para que esto se haga óptimo y masivo a toda la comunidad, pero es un camino hermoso", agregó.

Para Puga, no se puede entender una escuela técnica sin incorporar todas estas herramientas tecnológicas y digitales, no sólo como un recurso sino como una forma de educación, "la educación digital”. "Hoy no se puede concebir un técnico que no pueda manejar estas herramientas, no alcanza solamente con la formación sobre el uso de la máquina o de la herramienta específica, sino que está atravesado por lo digital. Ese es el camino que fuimos y estamos construyendo", subrayó.

El vicedirector también manifestó los avances que los estudiantes vienen teniendo en relación a la impresión 3D y la robótica. "Se están utilizando tanto con los estudiantes del primer ciclo como del segundo. Los estudiantes han podido trabajar con las impresoras 3D armando todo el despiece de lo que es un robot sumo para la lucha, ellos hicieron su propio robot sumo con uno de los profesores, José Castro, con mucho material reciclado, con componentes de impresoras viejas y cosas así, y con la fabricación en impresión 3D de todas las piezas que van dentro del robot sumo y luego se presentaron en competencias. Es muy linda la utilización de la herramienta digital si se aprovecha de esta manera para que ellos no solo programen y vean el resultado de la cuestión sino disfruten del proceso. También, durante la pandemia, un equipo de profesores se dedicó a la fabricación y donación de máscaras protectoras con las impresoras 3D con las que cuenta la institución", dijo.

Y continuó: "El video también muestra algún uso de plataformas, como por ejemplo Meet, Zoom, o chicos que se han animado a tocar la guitarra. Este fue un proyecto de trabajo que se pensó de manera recreativa antes de terminar la primera etapa y se animaron a trabajar una canción, algunos mandaron sus frases en cartulinas, fotografías, videos y uno de los estudiantes se animó a hacerla en guitarra, todo va sumando y va siendo parte del compendio de trabajo. También podemos observar trabajos con robots tipo qoopers y drones".

Sobre el final, Puga destacó el trabajo de la docente Solange Romero, que es la que plasmó y plasma todo el trabajo en el audiovisual. "Ella oficia de facilitadora pedagógica Institucional en Informática. Nosotros recopilamos todo el material de trabajo áulico con los estudiantes y sus producciones y se lo pasamos a ella, que fue la encargada de editar el video mencionado, y de muchas otras propuestas que tiene la escuela", resaltó.