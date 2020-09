Santiago Giorgini: "Soy un cocinero que está aprendiendo a conducir"

El cocinero Santiago Giorgini estrenó esta semana por Telefe "Las recetas de Morfi", programa en el que retoma cada mañana los platos y postres más vistos y solicitados de entre las más de 3.000 preparaciones de la historia del ciclo creado por Gerardo Rozín, y en charla con Télam afirmó que a pesar de sus dos décadas en la TV sigue considerándose "un cocinero que está aprendiendo a conducir".

Con su estilo eléctrico, un sentido agudo de la improvisación cultivado a lo largo de años de televisión en vivo y una gran capacidad de interacción con las cámaras para influir en la "narrativa" culinaria, Giorgini lleva el comando de los fuegos de las diferentes versiones de "Morfi" desde 2015.

"Creo que no me falta nada. Hasta deshuesé y rellené codornices en vivo en tele de aire. Una locura", aseguró Giorgini sobre su ya extenso recorrido en TV, que inició en 2000 y dejó su marca en señales como Utilísima, Fox Life o la TV Pública ("Cocineros argentinos"), entre otras.

Desde el lunes 7 le llegó la oportunidad de presentar "Las recetas de Morfi", que se emite de lunes a viernes a las 9.30 y que durante una hora y media comparte las mejores preparaciones de "Morfi, todos a la mesa" y "La peña de Morfi", con tips, recomendaciones y la resolución de las consultas del público.

Aunque el contexto de pandemia obligó a alterar el plan original, que consistía en cocinar en vivo nuevamente las recetas más pedidas, de todas maneras el envío le permite a Giorgini poner en juego el histrionismo que lo caracteriza y con el que se ha hecho un lugar en el popular formato de la gastronomía en la TV.

- La cocina en "Morfi" siempre fue la excusa para la reunión, un lugar alrededor del cual ocurrían muchas otras cosas. ¿Cómo surgió la idea de poner a las recetas como único protagonista?

La idea fue de Gerardo (Rozín); ya desde el año pasado estaba la idea de rememorar las recetas que más pide la gente, las que más 'views' tienen dentro de la plataforma de Telefe. Ahora soy yo presentando la receta, la gente tiene la posibilidad de hacer preguntas y le voy contestando en una suerte de consultorio gastronómico.

- ¿Cuál dirías que es el secreto del enfoque de las recetas de "Morfi"?

Creo que "Morfi" conserva el encanto que tuvo desde el principio de "lo rico si es lindo, es más rico". La búsqueda es mostrar más linda la comida; a pesar de ser un programa en vivo nosotros tenemos un director y cámaras amantes de la gastronomía. Por ejemplo, mostrar mientras trozo un pollo con una cámara montada en una grúa jimmy, que le da otro acercamiento, otra cadencia a los planos, otra imagen. Hay tomas que son casi cinematográficas, y estamos hablando de una tortilla de papas (risas). Por supuesto después está la impronta de todos, con un enfoque más divertido, no cocinar desde un lugar muy ceremonial.

- El tratamiento estético, sin embargo, quiere invitar a cocinar. En el cable pueden encontrarse desde hace 20 años propuestas que ponen el acento en la imagen, pero vuelven a la comida una obra en un museo; algo que conquista la vista pero no lleva a reproducirlo en casa…

Hay cocina que es muy linda de ver pero muy lejana, muy ajena. Nosotros ahí apuntamos a lo que come la gente en su casa, y por eso mi manera de contarlo o mostrarlo. Yo tengo una carrera de profesional gastronómico, y fui docente gastronómico, pero entiendo que cuando le muestro a la gente en su casa lo tengo que hacer de otra manera, que hay que traducirlo con la palabra, con la actitud. No dejo de ser el cocinero profesional que tiene una capacitación formal, y eso me permite mostrarte que hay un molde específico creado por tal persona y de tal material para hacer un bizcochuelo, pero también podés hacerlo en una lata de duraznos si lo querés hacer ahora en tu casa y no tenés más elementos.

- A esta altura, ¿sos un cocinero que conduce o un conductor que cocina?

Soy un cocinero que está aprendiendo a conducir. Tengo mucho respeto por los conductores, pero soy y seré siempre un cocinero, difundiendo gastronomía en la tele, en una escuela o en una clase por streaming.

- ¿Qué marca "Las recetas de Morfi" en tu carrera?

Llevo 20 años de hacer gastronomía en medios. Empecé con lo que era Utilísima en el 2000 y no paré nunca más. Me pasa que en general nunca voy a proponer. La vida me va poniendo proyectos por delante y trato de hacer cada uno de ellos a full. Cocineros en nuestro país hay miles, y diría que todos mejores que yo, pero lo que logré aprender, al igual que los colegas de la TV Pública ("Cocineros argentinos") y Canal 9 (por "Qué mañana!" conducido por Ariel Rodríguez Palacios), es a mostrarlo. Yo trato de ser menos solemne, más descarado o desenfadado. Y no considero ser menos cocinero por eso.