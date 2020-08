"Todavía no se puede hablar de transmisión comunitaria", dijo coordinador del COE regional

Valentín Vicente, director del Hospital Iturraspe y coordinador del COE Regional San Francisco sostuvo en un breve contacto con El Periódico que todavía no se puede afirmar, pero tampoco descartar, si la ciudad tiene transmisión comunitaria del virus, ante la aparición de dos nuevos casos este martes y uno ayer lunes.

“Está en estudio el nexo epidemiológico de los casos de coronavirus registrados con los contactos estrechos. No se puede afirmar, ni descartar. Cuando se finalicen los estudios y no se pueda establecer nexos ahí se podrá afirmar que exista transmisión comunitaria del virus pero no sería el momento (el de ahora) para decirlo en San Francisco”, explicó.

Según se conoció, se realizaron entre 15 y 20 hisopados a contactos estrechos de cada uno de los casos informados hoy, mientras se esperan los resultados de los hisopados realizados a unas 40 personas relacionadas con el hombre de 38 años diagnosticado este lunes.

“Está en estudio cómo se contagiaron. Esto es dinámico y por el momento no se puede hablar de transmisión comunitaria”, cerró Vicente.