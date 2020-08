Bayern Munich se quedó con la Champions League

Bayern Munich se consagró campeón de la UEFA Champions League tras derrotar por 1 a 0 a Paris Saint Germain en la final disputada en el estadio DaLuz de Lisboa. El único gol del encuentro lo anotó Kingsley Coman a las 14 minutos de la segunda parte para que los alemanes celebren su sexto título.

Fue un encuentro parejo con algo más de protagonismo del equipo alemán. Neymar no pudo encontrarse con el balón y sufrió la estrategia del rival, que cada vez que tocaba el esférico, lo recibía con una infracción. En el Bayern, Lewandowski no pudo aprovechar las pocas chances que tuvo, pero estuvo bien respaldado por Müller y Thiago Alcántara en el mediocampo, además Mbappé tampoco pudo cambiar por gol la oportunidad más clara del primer tiempo y no tuvo mucho protagonismo.

Di María cumplió con un partido aceptable, aunque con poco protagonismo y fue reemplazado sobre el final. En tanto, Paredes terminó amonestado.