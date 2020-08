Preservación de la biodiversidad: buscan prohibir el uso de gomeras y rifles en espacios verdes

Bio Animalis ya tiene el proyecto para tratar en el Concejo Deliberante buscando un marco regulatorio para proteger la vida en los espacios naturales de la ciudad. "Hace falta un trabajo fuerte de educacion y concientizacion, las gomeras no son elementos lúdicos para jugar, provocan daños y lesiones", insistieron.

La Fundación Bio Animalis elevará en los próximos días un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante de San Francisco que tiene como objetivo la protección de la biodiversidad en todos los espacios públicos naturales de la ciudad. El eje central de este proyecto establece la prohibición del uso gomeras, rifles de aire comprimido o gas y que estos no sean contemplados como elementos lúdicos ya que generalmente son utilizados por menores de edad para causar distintos daños.

Desde hace varios días la ONG le pide al municipio que actúe en ese sentido ante la aparición de aves muertas en el Parque Cincuentenario de la ciudad, alertando también sobre la existencia de luminarias rotas en el sector.

"Hay una falta de control y de protección sobre este espacio tan rico en biodiversidad, nos urge que haya un marco regulatorio que le de la protección legal que se necesita", indicó Ariel Morandi, miembro de la ONG.

Morandi señaló que la utilización de gomeras y rifles en el sector han causado un importante daño no solo a las diferentes formas de vida que habitan en el Parque sino también en espacios que son patrimonio cultural como obras de arte, estatuas y hasta en luminarias y cartelería.

"Como vecino he visto cómo se ha desarrollado una vida muy rica de especies de aves acuáticas que ante no se las veía y ahora están de forma permanente, han hecho de este lugar un hábitat y no se van a ir, entonces hay que buscar un marco de protección", señaló.

"Hace falta un trabajo fuerte de educacion y concientizacion, las gomeras no son elementos lúdicos para jugar, provocan daños y lesiones, hay que poner las cosas en su punto justo", dijo Morandi.

El proyecto

Contempla la prohibición del uso de honderas, gomeras y elementos de expulsión de proyectiles, sean de fabricación casera o adquiridos o rifles de aire comprimido, por acción a gas o cualquier mecanismo como trampas, tramperas, cañas, líneas, redes, elementos de pesca en general y artefactos que pudieran provocar daños, la captura o incluso la muerte de cualquier ser vivo, como asimismo daños al patrimonio cultural o natural del Municipio en toda la ciudad.

Asimismo el proyecto también considera la aplicación de multas y hasta días de arresto, según la gravedad de la falta. En tanto, si los autores materiales fueren menores de edad serán responsables las personas que estuvieren a su cuidado. Por reincidencia, las penas se duplicarían.

Además, esta nueva ordenanza implicaría la derogación de la Ordenanza nº 4994.







Relevamiento de especies

Bio Animales detectó, tanto en el Botánico o el Parque cincuentenario, bandadas de teros reales, patos banderas, bigúas, ibis negros, diferentes tipos de garzas, gallaretas, pollas de agua, etc., y diversos pájaros desde carpinteros enanos, blancos, benteveos, chinchiviras, cardenales, gorriones, palomas, martín pescador, chincheros, cachalotes, entre otros pájaros autóctonos.

Con respecto a la fauna ictícola del Parque Cincuentenario estaría conformada por mojarras, moncholos, tarariras, cascarudos, anguilas, además de batracios, moluscos, entre otras especies, que además constituyen el alimento de muchas de las aves acuáticas.