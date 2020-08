Gerardo Morales, sobre el viaje de Macri: "Mejor me callo"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo hoy que no le gustan "ciertas actitudes" al referirse al viaje de Mauricio Macri a Europa y resaltó que el fundador de PRO "es expresidente" pero Juntos por el Cambio tiene "su propia dinámica" con la mesa de conducción que integra la coalición.

"Mejor me callo; no me gustan algunas actitudes", dijo Morales en declaraciones formuladas a Radio La Red, consultado por el viaje de Macri a Europa, donde hasta el momento se encuentra de vacaciones en Francia.

Ante una pregunta sobre el liderazgo de Juntos por el Cambio, el gobernador radical negó que hoy Macri ocupe ese rol al indicar que "es el expresidente" pero "hay una mesa y la UCR tiene su propia dinámica con líderes como Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, que son los que están comandando los bloques y el partido".

Morales consideró, además, que el papel de la oposición en la actualidad es "colaborar" en la lucha contra la pandemia de coronavirus, y criticó que, "en la situación más compleja, teníamos gente de la oposición que tiraba más leña al fuego".

"Hay que acompañar estos difíciles momentos y tener siempre diálogo", dijo Morales, y consideró que "habrá que convivir con el virus" durante varios meses.

Luego de "más 100 días con cero casos, Jujuy vivió un rebrote entre mediados de junio y finales de julio, y había duplicación de casos cada dos días", repasó el gobernador, quien precisó que "hoy la duplicación es cada 15 días".

"La situación está bastante controlada y se fortalece el sistema de atención primaria", agregó Morales, al explicar que hay zonas con cuarentena estricta en la provincia, mientras que el 70% restante está en aislamiento en la fase 2.

Morales aseguró que se debe tener "una mayor responsabilidad individual y social" para prevenir la propagación del virus.

"Estamos muy agradecidos con el Gobierno nacional, que se ha portado muy bien y envió epidemiólogos; ahora aguardamos por terapistas", concluyó el mandatario jujeño.

