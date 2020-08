Regreso a los entrenamientos: la realidad de los clubes locales

El regreso a los entrenamientos no significa que se pueda practicar el deporte de manera convencional.

El Consejo Federal autorizó este lunes de manera oficial el regreso a los entrenamientos de todas sus ligas adheridas a partir del 7 de septiembre. Lo hizo mediante un comunicado donde estableció que dicho regreso estará supeditado a las condiciones sanitarias de cada localidad y provincia.

En ese marco, referentes de las instituciones de San Francisco afiliadas a la Liga Regional de Fútbol dieron su versión acerca de la vuelta a las canchas bajo protocolo. Con realidades y objetivos diferentes, Antártida Argentina y Sportivo Belgrano coinciden en que es una posibilidad bastante lejana y aún poco clara, mientras que para Proyecto Crecer, el regreso a los entrenamientos sería viable aunque priorizando las categorías formativas.

"Depende de lo que se decida para el Federal A"

Juan Manuel Aróstegui, vicepresidente de Sportivo Belgrano, señaló que en el club aún se esperan definiciones acerca del regreso a los entrenamientos del plantel del Federal A y que esto será determinante para el resto de las categorías.

El goleador histórico de la "verde" reiteró que es inviable que el club pueda pagar hisopados PCR (que detectan el virus y no los serológicos que pagaría la AFA) para confirmar si los jugadores están infectados o no y por ello tampoco ven viable el regreso de otras categorías.

"Bajo estas condiciones no se puede arrancar, no hay club que pueda. Lo que se decida con el Federal va a ser determinante para las otras categorías", puntualizó.

En ese sentido, Aróstegui vaticinó que también el regreso de la competencia "está lejos" y es "inviable la disputa del Torneo Regional de AFA" que a Sportivo le daba un importante nivel de competencia.

En cuanto al regreso del formato de zonas en la Liga Regional señaló que el club tiene buena predisposición a los cambios aunque le convenía el formato de la categorización. "Nos daba otro roce, pero hay que entender también a los otros clubes que están pasando un mal momento. Volver a las zonas les da respiro a todos, por una cuestión deportiva nos convenía la categorización, pero la realidad es que no se puede", dijo Aróstegui.

Cabe aclarar que la Liga Regional fijó como fecha límite el 31 de agosto para organizar una competencia no oficial y no obligatoria a disputarse en 2020.

"Va a ser muy difícil entrenar sin jugar"

Por otro lado, el entrenador de primera división de Antártida Argentina Darío Viglianco explicó que volver a entrenar sin competir, para un plantel de divisiones mayores "va a ser complicado" y advirtió que "pueden permitir los entrenamientos con protocolos, pero volver a jugar partidos es distinto y no sabemos si se va a poder".

"Los chicos están trabajando con el profe, pero sinceramente lo veo muy complicado, yo no les quiero crear falsas expectativas a los chicos e ilusionarnos, para mi se puede volver a entrenar pero después disputar una competencia lo veo muy difícil", indicó el DT.

Y reiteró: "Personalmente este año no creo que se pueda jugar nada, la Liga ya decretó que no va a haber torneo oficial y los clubes no se si van a querer jugar este año".

En tanto, el entrenador también se refirió al nuevo formato de zonas que se pretende implementar en 2021 en Liga Regional. "A mí me gustaba más la categorización, creo que es retroceder, pero hay que reestructurar todo porque esta situación afectó mucho económicamente a los clubes. Va a estar bueno el hecho de tener clásicos, de jugar con equipos de esta zona que son muy competitivos como Devoto, La Francia", sostuvo.

"Hay que tomarlo con cautela y ver que se resuelve, estamos con ganas de volver, pero también tenemos que estar tranquilos y no apresurarnos", remarcó.

Para el retorno a los entrenamientos del fútbol amateur el protocolo de AFA estipula que no son necesarios los testeos.

"Le damos más importancia a los entrenamientos que a la competencia"

En el caso de Proyecto Crecer, la realidad es distinta. El club nació y se forjó en base a un carácter formativo de jugadores desde las inferiores y es por ello que, incluso, el club ya presentó su propio protocolo ante el COE regional para regular el regreso de los entrenamientos de los más chicos principalmente.

"Depende del gobierno local y provincial, pero creo que se puede volver. Sabemos que no va a haber competencia, pero lo vemos viable porque nosotros le damos más importancia al entrenamiento que a la competencia. La competencia es importante, pero se puede entrenar sin competir, sobre todo cuando hablamos de formativas. Quizás para los más grandes es un poco más complicado", sostuvo Guillermo Di Meola, presidente del club.

Di Meola enfatizó sobre el protocolo presentado y explicó que el club tiene las condiciones necesarias para que pueda darse el regreso a las prácticas del fútbol amateur, incluso con horarios flexibles. "No hay que olvidarse que cuando se reduce el número de jugadores entrenando va a ser importante que ningún chico quede sin entrenar, va a haber una realidad de que quizás entrenen los mejorcitos y los otros no. En el regreso no puede quedar a nadie afuera", puntualizó.

Además, el referente de Proyecto Crecer indicó que "volver al formato de zonas en la Liga Regional es una cuestión económica, la categorización es importante pero por cómo está la situación todos los clubes están muy complicados y va a ser un respiro, nosotros estamos de acuerdo con volver a las zonas".