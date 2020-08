Bio Animalis insiste en proteger al Parque Cincuentenario tras la aparición de aves muertas

La Fundación Bio Animalis mostró su preocupación ante la reciente aparición de aves muertas en el Parque Cincuentenario de la ciudad, alertando también sobre la existencia de luminarias rotas en el sector.

“Hoy, una lechuza de los campanarios, muerta; también un ibis negro muerto. Eso sumado a luminarias rotas”, informaron por medio de las redes sociales desde la fundación, volviendo a insistir en que se tomen medidas para proteger, lo que consideran “un núcleo lleno de vida” que aporta de manera favorable al ecosistema del lugar.

Bio Animalis realizó en el último tiempo un relevamiento de las especies animales que viven en la laguna del Parque Cincuentenario, adonde llegaron muchas aves y se han criado peces, motivo por el cual avisó el mes pasado que presentará un proyecto de ordenanza buscando que el municipio preserve esa biodiversidad y lo declare patrimonio natural.

En este sentido, desde la entidad destacaron que el intendente de Córdoba, Martín Llaryora tome medidas respecto al zoológico de esa ciudad, llamando a imitarlo en el ámbito local. El sanfrancisqueño rescindió el contrato con la empresa que administraba el Zoo del Parque Sarmiento y de esta manera el espacio vuelve al ámbito municipal después de 30 años.

En relación a ello, Gretel Monserrat, su presidenta, afirmó a El Periódico que prepararon un proyecto de ordenanza que será presentado en breve al Concejo Deliberante.

Especies

“Ante la llegada de la pandemia comenzamos a distinguir el movimiento de colonias de animales al Parque Cincuentenario y nos encontramos con gran variedad de especies. Hay especies de aves que ya no migraron y formaron su hogar, se formó una biodiversidad, por lógica la vida hay que protegerla y buscamos que sea declarado patrimonio natural del municipio”, explicaba Monserrat .

Entre las especies relevadas se encuentran bandadas de teros reales, patos banderas. bigúas, ibis negros, diferentes tipos de garzas, gallaretas, pollas de agua, etc., y diversos pájaros desde carpinteros enanos, blancos, benteveos, chinchiviras, cardenales, gorriones, palomas, Martín pescador, chincheros, cachalotes, entre otros pájaros autóctonos.

Con respecto a la fauna ictícola estaría conformada por mojarras, moncholos, tarariras, anguilas, además de batracios y moluscos.

¿Qué se quiere prohibir?

La iniciativa pretende que se prohíban los elementos de caza y pesca en el Parque.

“La utilización de dichos elementos no sólo encuentra ínsito en el acto un nivel de violencia al atentar contra seres vivos y propiedad pública o privada, sino que además provocan efectivo daños a los referidos bienes protegidos como asimismo la muerte de animales no humanos. El uso de honderas o gomeras o todo artículo de lanzamiento de proyectiles, sea de fabricación casera o adquirido, debe prohibirse inexorablemente, ya que dichos elementos no deben ser confundidos con juguetes ni elementos de recreación, son instrumentos de muerte y sufrimiento hacia otros seres”, adelantaron desde la entidad.