Córdoba: murió un chico de 17 años que habría sido baleado por la Policía

Una balacera terminó con un chico de 17 años muerto en el centro de Córdoba y todas las miradas están puestas en la Policía de Córdoba. A las 00.30 del jueves, luego de que aparentemente evadan un control, jóvenes que iban en un Fiat Argo comenzaron a ser perseguidos.

La persecución incluyó varios disparos. Uno de ellos dio en el vidrio trasero del auto y terminó matando por la espalda a Valentino Blas Correas.

Los jóvenes habrían escapado del control policial en la zona de Plaza de las Américas. El auto quedó, con al menos un balazo, en Chacabuco y Corrientes.

Dos acompañantes, que también serían menores de edad, fueron demorados por la Policía. El motivo por el que intentaron evadir el control aún se investiga.

En Arriba Córdoba, el padre del joven apuntó contra la Policía. "No tenemos certezas de nada, es extraño, no he recibido un llamado ni yo ni la madre. Ni de la Policía ni de la Justicia, nada", dijo Ramiro.

"Aparentemente los chicos se conducían en el auto y recibieron una barbaridad de disparos, de los cuales uno le impactó a este chico que iba sentado atrás, no iba conduciendo", agregó.

Al llegar a la escena junto a la madre, vieron "un operativo impresionante": "No nos permitieron pasar para que vea a su hijo. Nos llama la atención con la celeridad que se levantó todo el operativo, no quedó nada".

Fuente: el DoceTv