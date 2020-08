Día del Panadero: desde el gremio celebran la apertura de nuevos locales, aunque preocupan los "bajos" salarios

En el marco del Día del Panadero que se celebra este martes 4 de agosto, desde el sindicato que nuclea a todos los trabajadores del rubro aseguran que el trabajo "se normalizó bastante".

Claudio Rivolta, al frente del gremio, indicó: "Este año arrancamos bastante frenados, hablo por parte de los trabajadores, que son el termómetro nuestro, que sabemos si trabajan o no trabajan. Esto de la pandemia frenó mucho al principio y después gracias a Dios se fue acomodando muchísimo. Hoy por hoy están trabajando casi con normalidad las empresas. Algunas están un poco más complicadas, que son las que están de alguna manera vinculadas con lo gastronómico, que estuvo muy frenado, pero ya empezaron a moverse un poquito más, entonces más o menos estamos nivelados", analizó, pero aclaró: "Siempre hay temor. Nosotros dentro de todo estamos bien, a nivel nacional estamos más complicados o en Buenos Aires y otras provincias. Nosotros gracias a Dios estamos bien y eso nos da una tranquilidad".

En materia económica, Rivolta recordó que aún no se pudieron cerrar paritarias: "En abril teníamos negociaciones. La pandemia no es una excusa, pero es lo que se dice a nivel nacional para no cerrar paritarias, creo que se puede. Pero también en otras provincias están complicados, no están trabajando o lo están haciendo de manera muy reducida. Entonces se les complica un poco más".

Crecimiento en el rubro

Desde el Sindicato de Panaderos reconocieron que una de las situaciones que preocupa al rubro es el crecimiento de la venta de productos de panificación por parte de particulares a través de internet.

"Ya venía creciendo mucho, algo preocupaba al sector obrero, más al empresariado pero al sector obrero también, porque al restarle trabajo a las empresas, el obrero no tiene posibilidad de trabajar. Eso creció muchísimo, se hicieron muchísimos cursos online. Internet se presta, con un tutorial podés hacer algo", detalló.



Pero la buena noticia, si se quiere, es la apertura de nuevas panaderías en la ciudad. "Se abrieron algunas empresas y no tuvimos despidos masivos por causa de la pandemia, se mantuvo todo. Pero afecta a este crecimiento lo sueldos bajos que tenemos. Cualquiera que se anime a hacer, saca igual o un poquito más de lo que puede sacar trabajando en una panadería, sumándole que muchos empleadores tienen trabajadores no registrados", explicó.

Así, son unas "cuatro o cinco" las panaderías y/o pastelerías que abrieron sus puertas por estos meses en San Francisco. Consultado Rivolta sobre cuántos puestos de trabajo se generaron, aclaró: "No pudimos salir a relevar todavía, el Ministerio de Trabajo no está funcionando con inspectores. Y para ir, tenemos que ir sí o sí con inspectores. Ellos tienen poder de policía. No pudimos relevar nada, pero ojalá que sean creadores de puestos de trabajo pero genuinos como corresponde dentro de la ley. Todavía no llegó ninguno a preguntar qué le corresponde. Seguramente se van a afiliar al sindicato para saber sus derechos y esas cuestiones".

Sobre el final, y respecto al panorama del rubro a futuro, indicó: "Ojalá que acá no pase como en otros lugares. Tenemos que ser muy responsables como individuos. Acá ya no pasa porque nos controlen y nos pongan multas. Acá pasa por el cuidado personal y la responsabilidad de cada uno".

Y finalizó: "Vemos con preocupación que hay experiencias de gente que quedó si trabajo. Esperemos que a nosotros, por ser esenciales, no nos pase, en realidad ojalá no le pase a ningún rubro. Lamentamos muchísimo lo que está sucediendo en el sector gastronómico y ojalá no nos toque a nosotros. Tenemos como sociedad que ser más responsables".