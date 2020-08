Nicole Neumann dio positivo en COVID-19

La semana pasada, Nicole Neumann se sometió a un hisopado tras enterarse que su empleada doméstica había dado positivo en el test de coronavirus. Y luego de muchas especulaciones alrededor de su salud, esta mañana confirmó que efectivamente se contagió y que está cumpliendo la cuarentena en su hogar, acompañada por Indiana, Allegra y Sienna, sus hijas con Fabián Cubero.

“Cuando me entere que me dio positivo me dio mucho miedo porque soy muy hipocondríaca. Se me cayó el alma al piso, porque pensé que me iba a dar negativo porque me cuido a un nivel tan obsesivo… con la salud, con la alimentación, tomo muchas cosas par levantar el sistema inmunológico”, explicó la top model en comunicación con “Nosotros a la mañana”.

Y relató cómo vivió los primeros minutos tras recibir el resultado, con la preocupación por la salud de sus hijas. “Me dio pánico, me quedé encerrada en mi cuarto, no sabía si salir o no porque estaban las chicas. Cuando hablé con dos médicos y la pediatra, me tranquilicé”, contó y aseguró que aunque las nenas no presentan síntomas, deben permanecer aisladas juntos a ella.

Asimismo, Neumann contó que su empleada, que vive en su casa pero cada dos semanas visita a hijos, le avisó que había perdido el olfato y por esta razón, la había mandado a hacerse el test para prevenir mayores contagios. Pero al convivir, Nicole también se tuvo que testear por protocolo, ya que sentía molestias en la garganta. “Nadie se lo quiere contagiar, nadie quiere contagiar a otro pero me tocó esto”, sostuvo.

En relación a cómo serán sus días de ahora en más, la modelo explicó que dentro de su hogar trata de mantener tres metros de distancia con sus hijas, ya que no fueron testeadas y puede que no tengan el virus, y que se ocupa de las tareas del hogar usando barbijo. “Tengo que esperar diez días desde que me hicieron el hisopado para que me den de alta. Supuestamente el lunes que viene podría volver formalmente a trabajar”, cerró esperanzada.