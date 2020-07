Invierno duro: más de 15 horas con temperatura bajo cero este año en San Francisco

Invierno histórico en San Francisco. Entre junio y junio, ya son más de 15 las horas en que la temperatura se mantuvo bajo cero en la ciudad, situación que no se vivía desde 2007. Así lo afirmó Roberto Bohn, jefe de la Estación Climatológica y Meteorológica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco.

Los datos de la UTN muestran lo que muchos vecinos ya advirtieron con su propio cuerpo: que hubo días muy fríos en la ciudad. El especialista explicó que en este caso se trata de la cantidad de horas en los últimos meses que ha estado bajo cero la temperatura y reveló que hace dos días ese fenómeno se produjo durante nueve horas.

La noche del 28 al 29 de julio, la temperatura permaneció por 9 horas bajo cero. "Se puso bajo cero a las 23.30 del día anterior hasta casi las 9 del día siguiente. Ese es el efecto que yo quería recalcar. No es que haya habido una temperatura mínima grande, la mínima ese día fue -1,6ºC, sino la cantidad de horas bajo cero. Eso era lo que hacía muchos años que no se daba", explicó Bohn.

También indicó que este fenómeno depende mucho del tipo de suelo. "Acá tenemos suelo de tierra, que absorbe la energía del sol durante el día. Durante la noche, la tierra emite ese calor. Normalmente las heladas se dan en horarios previos a la salida del sol. Ahí normalmente vemos en la gráfica de la temperatura que es más o menos una hora que baja por debajo de cero y después vuelve a salir cuando sale la sol", dijo.

Con los datos recogidos por la Estación de la UTN, su responsable aseguró que sumando junio y julio de este año ya son más de 15 las horas en que la temperatura se mantuvo bajo cero, cosa que no se daba desde 2007. "Hay suelos como el de la zona de Berrotarán, zona maicera con suelo arenoso. Y la arena no absorbe calor, la arena, como en playa o el desierto, refleja la energía calórica, por lo tanto de noche hace frío. Es muy común que en Berrotarán a las 21 esté helando hasta las 9. Lo que no es común es que pase en esta zona. Nos tenemos que remontar a 2007 para ver eso. En cuanto a máximas, valor absoluto de temperatura bajo cero, en 2017 tuvimos una en junio y una en julio de 5 grados bajo cero, que este año no hemos tenido".

Así, precisó que las temperaturas mínimas más bajas fueron de -1,9 en junio y de -2,6 en julio (el día 6).

Finalmente, respecto a cómo será el tiempo en los próximos días y a si se esperan más heladas, Bohn manifestó: "En agosto ha helado en 2017, 2015, es esporádico. La temperatura en general ya va subiendo, se prevé que a partir de mañana la temperatura se va a ir elevando con el viento norte y el ingreso de una masa de aire cálido. Va a estar por arriba de los 20 y 25 grados toda la semana. Mucho más allá no vemos ni queremos ver. Está demasiado lejos, se supone que algunos días más de frío vamos a tener. Coloquialmente los baqueanos de la zona podemos llegar a decir que como llegó temprano el frío se va a ir temprano también, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto toda la semana que viene vamos a tener temperaturas elevadas".