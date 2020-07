Espionaje: revelan chats que podrían comprometer al secretario privado de Macri

Las pericias al celular de Darío Nieto, ex secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, arrojaron resultados que podrían comprometer su situación en la causa que investiga la Justicia por espionaje ilegal. Entre los chats que se analizaron por parte de la Policía Federal y la Gendarmería aparecen conversaciones con agentes de inteligencia y contactos con la Nª2 de la AFI, Silvia Majdalani, según reveló el canal de noticias C5N.



Según detalló la señal de noticias en un informe emitido ayer martes, en un chat con fecha del 22 de noviembre de 2019 puede leerse que Nieto recibe el siguiente mensaje: “Habla con Martin Mura (Ministro de Economía de la Ciudad) por préstamo a Sergio Nardelli (Ceo y accionista de Vicentin en ese entonces) por 10 palos”.



En el mismo mensaje se agrega: “Que no lo lleven al directorio, ni a la SIGEN porque lo van a complicar, que lo resuelvan por afuera”, finaliza el mensaje que figura en el expediente.

Otra conversación que apareció en el celular del ex secretario de Macri sería del falso abogado Marcelo D'alessio, procesado por espionaje en el juzgado de Dolores. El mensaje cita: “Sus deseos son órdenes, (el fiscal, Carlos) Stornelli ya lo tiene sentado frente a él”. Según información de la causa, se refiere al ex juez federal Norberto Oyarbide quien había sido convocado por el fiscal federal.

Además, siempre según el informe emitido, las pericias de la Gendarmería y la Policía Federal destacaron que se halló un mensaje vacío de Whatsapp entre Darío Nieto y Silvia Majadalani, la Nº 2 de la AFI durante el gobierno de Cambiemos. Según el análisis, el mensaje tiene fecha del 27 de junio, el día que el juez de la causa que investiga el espionaje ilegal, ordenó un allanamiento en el hogar del exsecretario.

Con información de C5N/ Ámbito.com