"Controlar la energía y mucha pelota": cómo será el regreso del fútbol para los más chicos

Hay protocolo Crecer ha desarrollado un protocolo sanitario para el regreso a los trabajos, ideado por el médico deportólogo Sergio Vidal y que es similar al ya presentado para el regreso del Baby Fútbol. "Implica tener termómetros para controlar la temperatura a los chicos e incluso a quien tenga termómetro le pediremos que se mida en su casa antes de venir. Ingresarán por un lado, se retirarán por otro, hemos delimitado las canchas y estableceríamos cada cinco metros un niño con grupos de no más de 6", explicó Vocos. En ese sentido, Vocos también se mostró en desacuerdo con la normativa que establece la AFA de no habilitar los entrenamientos para localidades del interior a clubes de ligas afiliadas y en sintonía con el coordinador Lucio Girardi explicó que es sumamente egoísta para con los más chicos. "Piensan en River o Boca, Tapia no piensa en el interior, ni en los más chicos", destacó. "La salud es primordial y el deporte es salud, me pone mal que no haya coherencia con las decisiones, quiero que todo el mundo trabaje, pero veo que hoy el chico puede ir a un shopping o a comprarse ropa y no pueda ir a hacer actividad física", sostuvo Vocos. "Estamos cerca y lejos del regreso, no hay una fecha clara y como cabeza de un grupo molesta no saber qué decirles a los chicos y a los padres, estamos siempre en la incertidumbre...", concluyó.