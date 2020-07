En Freyre, el legado de Marcelo Bielsa es política pública

Allá por 2016 el municipio de la vecina localidad de Freyre decidió innovar en ámbito cultural y deportivo con la creación del Museo Virtual del Deporte que conjuga historias locales con el uso de las nuevas tecnología, creando así un registro único de la historia deportiva de Freyre al alcance de todos y perdurable en el tiempo poniendo énfasis no solo en los éxitos deportivos sino también en los procesos, las experiencias y el vínculo con la sociedad.

Iván Ambroggio, asesor político del Gobierno de Freyre, contó en diálogo con El Periódico que esta iniciativa surgió en honor a todo lo que representa Marcelo Bielsa, basándose en valores y principios que promueve el entrenador rosarino y que hacen del deporte una herramienta de inclusión e integración social.

"Tengo una relación muy fluida con Rafael Bielsa, es una persona que admiro mucho porque comparte estas cuestiones con Marcelo y él fue quien gestó este contacto. Marcelo me llamó y me pidió que le amplie sobre este proyecto que lo tenía a él como figura central", relató.

"A Marcelo le pareció bárbaro promover, a través de nuevas tecnologías, la integración comunitaria, la inclusión de la gente, las raíces, el reconocimiento y la historia. Pero me objetó un detalle, y me dijo: ''el dato es que yo no creo que sea un ejemplo, todavía me duele la eliminación del Mundial del 2002, soy el autor de aquella tragedia deportiva, pero prefiero pasar de vanidoso y no de miserable. Con lo que va a promover cuente con mi apoyo'", contó Ambroggio.

"Bielsa ha construido valores, principios, ha marcado una generación de deportistas y ha creado un nuevo paradigma del fútbol, se tomó la molestia de ubicar la Municipalidad de Freyre y enviar un regalo que actualmente enaltece el edificio municipal del Museo Virtual del Deporte", señaló.





El Museo

El proyecto se transformó en realidad y hace cuatro años que está en vigencia. Todas las semanas se edita una página con testimonios e historias deportivas locales que al concluir el año se transforma en un libro.

"No es solo de deportistas de élite como 'Martillo' Roldán, Frank Kudelka, César Carignano o Carlos Delgado, pueden ser dirigentes, entrenadores y personas vinculadas al mundo del deporte que dejaron su huella y son reconocidos. El vínculo con Bielsa fue un puntapié inicial para darle trascendencia y es impresionante la cantidad de gente que asiste a leer estos homenajes que se materializan todos los años en un libro", explicó Ambroggio.

"Se promueve no solo la inclusión, sino también un paso más que es la integración comunitaria promoviendo la cultura y fomentando la lectura -un hábito que se ha perdido- teniendo como principal herramienta el deporte y la tecnología", agregó.

¿Por qué Marcelo Bielsa?

En el contexto actual, esta pregunta es mucho más sencilla de responder tras el éxito rotundo en Leeds United y consiguiendo el ascenso a la Premier League. Sin embargo, algunos años atrás Bielsa no gozaba de los flashes del éxito deportivo e incluso era detractado -todavía ahora- en cuanto programa de TV porteño de fútbol que hubiera.

Ambroggio explicó que fueron los valores que el rosarino promueve y la filosofía de constancia, de disciplina que llevaron a fijarse en él. "El tiempo premia a los constantes y al final todo se equilibra. Marcelo no enseña a odiar, promueve la constancia y que la felicidad no necesariamente se alcanza con el éxito, van por andariveles distintos. El respeto, la humildad, la sensatez, la empatía, la sensibilidad social, sin dudas son valores que obviamente han calado hondo y promueven la identidad de los pueblos", indicó.

"Bielsa es un educador que enseña que no todo es a cualquier precio, que hay un costado humano que importa más que los resultados y que el deporte sirva para que los más jóvenes encuentren un lugar no para ser el número uno sino para integrarse, interactuar y que sea una llave social de interacción con sus pares, además de promover el sentido de pertenencia. Por todo eso es impresionante la repercusión que ha tenido a nivel local", señaló.

"Para la gestión de Augusto Pastore esta es una política pública que se sostiene con el paso del tiempo y que ojalá que se convierta en una política de estado y continúe con el paso del tiempo", dijo Ambroggio.

"Ser oportuno no es lo mismo que ser oportunista, nosotros confiamos en él no cuando ganó, lo fuimos a buscar junto a Augusto Pastore como política pública porque creíamos en sus valores. Lo buscamos en 2015 y no ahora con el resultado puesto. En aquel momento no lo saludaba el éxito como ahora, pero creíamos que eran los valores que había que pregonar para generar mayor unión, identidad y cohesión social", concluyó Ambroggio.

De esta manera, en Freyre, Marcelo Bielsa -según Ambroggio- fue una fuente de inspiración para democratizar la cultura, la lectura, el deporte y el capital social. También ayudó a visibilizar conductas deportivas dignas de ser replicadas por las nuevas generaciones, para construir sociedades armónicas e inclusivas.