En barrio La Florida, un ladrón quiso robar a una familia mientras dormía

Una familia fue sorprendida, esta madrugada, por un delincuente que intentó robarles un televisor mientras dormían. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada, en una vivienda de Gobernador Fassi al 500, en barrio La Florida.

Para intentar lograr su cometido, el ladrón trabajó desde afuera de la vivienda, a través de la ventana de la cocina que da a la calle, reja mediante. "Tenemos toda la casa enrejada. Ayer por la tarde estuvimos pintando la cocina. Nosotros siempre acostumbramos a cerrar todo, pero ayer dejé las persianas abiertas y un poco la ventana abierta para no intoxicarnos, porque lavamos las paredes con cloro y pintamos. Pero todas las ventanas tienen rejas. Más o menos a las dos de la mañana mi nena pegó un grito. Me levanté y el tipo estaba colgado de la reja ya sacando el televisor", contó el damnificado a El Periódico.

Seguidamente, agregó: "En la cocina hay un hogar que no se utiliza y ahí está colgado el televisor. Se dio el lujo correr la ventana y con un destornillador sacó tres tornillos. Le faltó el de arriba, no pudo sacarlo y tiró. Ahí es donde mi nena escuchó el ruido y se levantó. Salí a ver qué pasaba y el tipo estaba ahí. Salió corriendo, se escapó y no alcanzó a robar".

El hombre contó que no es la primera vez que sufren un hecho delictivo, sino que esta es la cuarta en el año.