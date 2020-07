La pandemia les sacó el “extra” a los futbolistas amateurs y postergó algunos planes

Un estilo de vida Luque dejó en claro que el fútbol para él, como para muchos es un estilo de vida y no ve la hora de volver a las canchas. “Fue duro no poder salir de casa, entrenar en espacios reducidos porque no estamos acostumbrados. Por suerte lo peor ya pasó, ya se puede salir a correr, pero no es lo mismo. El club siempre se mantuvo en contacto, muy presente con los trabajos que nos mandan, el cuidado del peso así que nos mantenemos a la expectativa, aunque uno no trata de pensar en eso porque te vuelve loco, la impaciencia es lo peor”, contó. “estamos entrenando y esperando el momento para que podamos volver que es nuestro estilo de vida, nacimos para hacer esto y más allá de que no lo hagamos profesionalmente, nos falta algo en nuestras vidas, la rutina. Esperamos volver a jugar al fútbol para despejarse y hacer lo que uno ama, hoy no lo tenemos y lo extrañamos mucho”, concluyó el jugador.