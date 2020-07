Caso Robledo: familiares de detenidos pidieron su liberación

Familiares de algunos detenidos por el crimen de Cristian Robledo se manifestaron este martes frente a Tribunales para pedir que sean liberados ya que, aseguran, no estuvieron relacionados con el hecho. En este momento eran recibidos por el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione.

Cabe recordar que se encuentran imputados por “homicidio agravado por haber ocurrido durante un espectáculo deportivo” Alejandro Ariel Cortez, Facundo Ariel León, Maximiliano Roberto Manzanelli y otros dos jóvenes que en ese momento tenían 17 años.

Sonia Manzanelli, mamá de Alejandro Cortez, dialogó con El Periódico y expresó que su hijo está detenido por una falsa denuncia realizada a través de las redes sociales.

"Cómo se puede dejar llevar la Policía por un Facebook, por una denuncia falsa que hicieron en Facebook. Siempre tuvimos humildad, siempre fuimos gente humilde, trabajadores. La mamá del chico siempre nos trató de indigentes, nosotros no somos indigentes, somos gente buena, yo crié a mis siete hijos sola y siempre les inculqué que sean gente trabajadora, rebuscadora", dijo Manzanelli.







La mujer dijo que tanto Alejandro, su hijo, como Maximiliano Manzanelli, su sobrino, están detenidos injustamente. "Nunca ellos se quisieron escapar. Él no es un chico que va a pelear ni nada. Todo el mundo nos conoce por el Baby, tengo cuatro varones. Mucha gente nos conoce a nosotros. Él no tuvo nada que ver, él estuvo en otra pelea. Él está detenido injustamente. Él fue a buscar a su hermano José y se venían para afuera pero jamás se acercaron a Robledo en ningún momento", dijo.

Y siguió: "La gente, con la maldad que tiene, los involucró en esta muerte, pero ellos no tienen nada que ver. Hay muchos chicos inocentes que están pagando hace un año y cuatro meses sin saber nada. Maximiliano Manzanelli, él pegó una trompada pero por una trompada no se muere nadie. Lo que queremos es Justicia. Que los liberen hasta que salga el juicio. Ellos no tienen ninguna causa, jamás cayeron presos por nada. Mucho tiempo hemos callado, no hemos hecho nada por respeto para no tener problemas con nadie ni que nadie nos agreda".

Respecto al hecho, comentó la versión de su hijo: "Hubo una pelea dentro de la cancha que empezó mi otro hijo. Entonces mi hijo salió disparando y a correrlo al que había empezado. Robledo viene, le pega a Maximiliano Manzanelli, Maximiliano se da vuelta le pega y él se va. La mamá de Maxi lo saca y lo lleva y después se armó dentro de la cancha. Eran como 30 o 40 y empezaron a pegar. Y Alejandro estaba en otra parte con otro hermano y los metieron a todos en la misma bolsa. Agarraron a los perejiles, porque nosotros no tenemos plata, somos gente humilde que vivimos el día a día. Queremos que nos traigan los papeles de Bell Ville o que les den la libertad".

"Queremos respuestas"

Mayra Manzanelli y Jesica Zabala, primas de Manzanelli y Cortés, piden avances en la causa: "Queremos respuestas para que muevan los papeles de Bell Ville porque hace un año está todo parado y nos nos dan una respuesta, los quieren llevar a fin de año, no pueden estar presos injustamente ellos", dijo Manzanelli.

Zabala añadió: "No hay pruebas, porque han salido testigos en la causa que no han estado en el hecho. El hecho se produjo en un contexto de mucha gente y hay cuatro personas que no tienen nada que ver. Queremos justicia para los que no estuvieron, porque hablaron e incriminaron a gente que realmente no tuvo nada que ver. Estamos acá pidiendo justicia. Nosotros no hicimos nunca nada para no entorpecer la investigación, el juicio ni nada, pero acá estamos, después de un año y cuatro meses sin que pase nada, pidiendo justicia por ellos".

Las mujeres insisten en que hay otros implicados que no están detenidos. "Hay muchos testigos que no estuvieron y ensuciaron a Manzanelli y a Cortés y a los otros dos detenidos. La investigación nunca se hizo como se tendría que haber hecho y agarraron a los primeros que hablaron. ¿Y los demás? Hubo muchos más que tuvieron que ver", dijo Zabala.

Manzanelli finalizó: "Los que tienen que estar detenidos no lo están. Están pagando injustamente mis familiares por los demás. Ellos no pueden pagar por algo que ni hicieron, tienen que buscar a los culpables".

El caso

Cristian Robledo (30) recibió una brutal golpiza el 13 de abril de 2019 por parte de un grupo de jóvenes mientras se disputaba un partido de fútbol de una liga amateur en el predio del Club La Milka.

La historia cuenta que faltaba poco para que termine el partido y se produjo un roce seguido de discusión entre los jugadores de ambos equipos. Cristian estuvo implicado y en un momento cayó al suelo donde fue pateado por varias personas que lo rodearon. No solo del equipo contrario sino también gente del público que saltó el alambrado para sumar más barbarie a la escena.

Según la autopsia, las peores lesiones las sufrió en la cabeza y en el pecho. Tuvo convulsiones en el lugar hasta que una ambulancia lo llevó hasta el Hospital Iturraspe, donde quedó internado en terapia intensiva. Días después, un 18 de abril se produciría su deceso.