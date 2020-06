"El que no cumpla será sancionado", advirtió Schiaretti sobre la cuarentena

El gobernador de Cördoba, Juan Schiaretti, aclaró este sábado cómo se mantendrán las medidas de la cuarentena en la provincia al menos hasta el 17 de julio y advirtió que quienes no las cumplan serán sancionados.

Durante la conferencia, el mandatario adelantó que la Provincia mandará a la Legislatura un proyecto de Ley para sancionar a aquellos que no cumplan con las normas y remarcó que habrá multas para aquellos que no utilicen el barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares.

El Ministerio Público Fiscal mantiene la línea telefónica para realizar denuncias por incumplimiento de la cuaerentena, 0800 888 0054.

Del acto participaron también el vicegobernador, Manuel Calvo; el ministro de Salud, Diego Cardozo; la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás y autoridades del COE.

Nueva normalidad



“Estamos en una nueva normalidad, cuidando la nueva normalidad, haciendo y cumpliendo lo que dice el COE no vamos a volver hacia atrás. Depende de nosotros que podamos continuar en esta senda”, remarcó Schiaretti.

Además, el mandatario indicó que en Córdoba, los brotes tienen tres vectores centrales.

El primero, indicó, es por la gente que llega de fuera a Córdoba. Por eso, quien entra a Córdoba tendrá que hacer obligatoriamente la cuarentena por 14 días. “Si un cordobés sale, cuando vuelve a la provincia también tiene que hacer cuarentena. Si va a haber una excepción va a ser individual y la va a decidir el COE", dijo Schiaretti.

El segundo vector que detalló el gobernador tiene que ver con el ingreso y tránsito de camioneros desde otros puntos del país, para lo cual se realizan mayores controles en los accesos a la provincia. En la carga y descarga quienes conducen no podrán bajar del camión. "Los camioneros, que tal vez ni saben que tienen el virus, el que venga a Córdoba o el que cruce tiene que venir y cruzar en lo que se denomina una burbuja", expresó Schiaretti.

Por último, el gobernador subrayó que el tercer vector está relacionado a las reuniones sociales. Con respecto a este punto, Schiaretti afirmó: “No hay ni un punto de la provincia donde estén autorizadas las reuniones sociales. Sí están autorizadas las familiares, de hasta 10 personas, porque la familia se conoce y sabe cómo está cada uno, y se va a cuidar si sabe que hay un familiar en riesgo. El responsable de que haya 10 y no más es el dueño de la casa donde se realiza la reunión", aclaró el gobernador.

Asimismo, Schiaretti anunció que la Provincia mandará en estos días, un proyecto de Ley para sancionar a aquellos que no cumplan con las normas: "Le vamos a poner multa al que ande sin barbijo y multa al que haga reuniones más de 10 personas, porque no es lo mismo el que cumple con las normas que el que no cumple, porque hay personas que se vienen sacrificando hace 100 días para que la pandemia no se extienda. Porque no es lo mismo el que cumple con las normas que el que nos las cumple”.

Para finalizar, el gobernador insistió en la importancia de la responsabilidad social de cada uno de los cordobeses para no tener que volver hacia atrás.