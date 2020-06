Romero presentó en el Concejo un protocolo para el consumo de mate seguro

El concejal del Frente de Todos, Andrés Romero, presentó una iniciativa este jueves en el Concejo Deliberante para que se lance una campaña de concientización sobre las medidas sanitarias requeridas para el consumo de mate seguro, como acción preventiva ante la posible trasmisión del covid-19.

Entre sus fundamentos, Romero sostuvo que el mate “es un símbolo que pone orgulloso a los argentinos, una excusa para encontrarse, una costumbre familiar que se hereda y acompaña todo el día” y aseguró que no distingue de clases sociales.







Asimismo, el edil explicó que en más del 90% de los hogares argentinos se toma mate, superando a otras infusiones como el café y el té, registrando un consumo de 90 litros anuales por persona en el país.

“La emergencia sanitaria nos plantea un desafío que es no compartirlo. A todos nos encanta compartir un mate pero esta nueva realidad nos obliga a extremar los cuidados. Lo ideal es que cada persona o integrante familiar tenga su kit matero individual. En aquellos casos donde esto no sea posible por la realidad particular de cada hogar y en general para todos los consumidores de mate, debe existir información adecuada sobre las medidas de bioseguridad que se deben tomar para el consumo seguro del mate”, expuso.

Tras ello, Romero enumeró una serie de medidas sanitarias para “el consumo seguro de mate”, las cuales pidió sean difundidas por medio de campañas de concientización.