"Es una medida egoísta, no piensan en los más chicos", sostuvo el coordinador de Proyecto Crecer

Lucio Girardi, coordinador general de fútbol de Proyecto Crecer, lamentó el hecho de no poder volver a los entrenamientos, de depender del profesionalismo y de Buenos Aires. "Creo que el año deportivo está perdido, pero por lo menos los más chicos podrían volver a entrenar con protocolos en zonas donde no hay riesgo de contagio", indicó.

Esta semana, el presidente de AFA emitió un comunicado sobre el regreso de los entrenamientos en Argentina donde señaló que la entidad madre del fútbol nacional no permitirá la vuelta de la actividad hasta que todo el país entre en fase 4.

En ese marco, muchos clubes y profesionales del interior manifestaron su disgusto ante esta medida, y hasta el propio Marcelo Gallardo -entrenador de River Plate- pidió el regreso de la actividad en provincias donde los focos de contagios fueron controlados.

Lucio Girardi, coordinador general de fútbol de Proyecto Crecer, contó cómo atraviesa el cese de actividades la institución a la que pertenece, lamentó el hecho de no poder volver a entrenar y puso énfasis sobre los jugadores inferiores, que hoy están atados a lo que suceda con el profesionalismo.

"Lógicamente es una medida egoísta y en beneficio de Buenos Aires. Es así, siempre fue así. Creo que no piensan en los más chicos porque se habla de los entrenamientos del profesionalismo y los más chicos están atados a esa situación. Hay ciudades donde podrían volver a entrenar, con protocolos y todas las medidas de seguridad que corresponden. Desde la Liga Regional no se dice nada lógicamente porque está afiliada a AFA y estamos todos a la expectativa", señaló.

"El club presentó un protocolo, pero no tuvimos respuestas, hasta que el COE central no habilite las actividades no se va a hacer nada y no solo en fútbol, en deportes en conjunto en general", dijo Girardi.

"Creo que el año deportivo está perdido, pero por lo menos los más chicos podrían volver a entrenar con protocolos en zonas donde no hay riesgo de contagio", indicó.

"Tenemos la planificación de lo que serían los entrenamientos con protocolos, tenemos todo preparado para volver. Las planificaciones para el año que viene no, se irán viendo en base a lo que vaya pasando. Estamos medio congelados con eso, es la realidad", indicó el coordinador.

La pensión: 17 juveniles a la espera

Este año Proyecto Crecer encaró un nuevo proceso en su pensión porque incorporó a 17 jugadores, un número mayor al de años pasados. Todos ellos debieron volver a sus hogares en el inicio de la cuarentena y su regreso depende del inicio de clases en los colegios de la ciudad.

"Estamos a la espera de esta situación también porque los chicos cursan en colegios de San Francisco. Hasta que no vuelvan las clases no hablamos del regreso, sería un tema para ver porque tener chicos en una pensión es un riesgo si llega a haber un brote. Lógicamente el club los tiene controlados, pero son chicos que que se mueven, usaban el transporte público, no se que va a pasar con eso. Hay muchas cosas a tener en cuenta", explicó.

"Hasta el día de hoy están entrenando su casa a través de plataformas como zoom. Les pasamos los entrenamientos pero ya llevamos tres meses y prácticamente perdió el sentido. Los chicos hacen lo que pueden, pero en tres meses es difícil tener un control", agregó.

"Estamos parados igual que todo el país, con la bronca y la amargura que no te dejan entrenar, incluso con protocolo que en nuestro caso el club ya lo presentó", sostuvo Girardi.

Nuevas promesas

Otra de la situaciones complejas a futuro es el reclutamiento de nuevos jugadores. Todos los años Proyecto Crecer realiza pruebas para los chicos que terminan su etapa de Baby Fútbol y este año será algo complejo.

"Tenemos varios chicos vistos porque cuando hicimos las pruebas para los chicos 2007 también citamos a algunos 2008, pero estamos a la expectativa también con eso, lamentablemente. Esperaremos hasta último momento. De todas manera tenemos contactos con chicos de San Francisco y de afuera también", indicó.

Muchos de los chicos que llegarán desde el baby lo harán con escasa competencia. Cabe recordar que en este 2020 solo se pudo disputar una sola fecha del torneo y hasta el momento -a pesar de que se presentó un protocolo- la competencia no volvería en lo inmediato en esta liga.

"Es algo a tener en cuenta, más allá del ritmo que da la competencia uno ve ciertas características de los jugadores. Pero hay chicos que hace más de cuatro meses que están sin competir y algunos vienen desde el año pasado sin competencia. Este año deportivo lamentablemente también está perdido para ellos", explicó

"No solo observamos el ritmo de competencia sino también gestos técnicos, actitudes y la inteligencia del jugador", contó Girardi.

El impacto en los más chicos Lógicamente este parate tendrá consecuencias en los más jóvenes, no solo en el plano deportivo sino también en lo psicológico y en lo social. "Hemos llevado chicos a Francia el año pasado, están incorporados y van a volver, pero no se que va a pasar porque esto es atípico. Va a tener un impacto en lo deportivo, en lo psicológico y en lo social, están perdiendo una etapa importante para ellos y puede que a algunos les cueste volver a integrarse", destacó.

Orgullo del club

Por otro lado, Girardi también se manifestó contento por las oportunidades de varios jugadores que fueron formados en el club y que hoy están por ser promovidos a la primera división de Sportivo Belgrano como Martín Argüello, Damián Peralta, Tomás Rivadero, además del defensor central Tomás Rossi quien ya tuvo minutos con el plantel superior.

"Es una alegría y un orgullo como club que jugadores que se formaron en Proyecto Crecer tengan salida no solo en el fútbol nacional sino también local y regional. Son chicos que estuvieron a prueba en otros clubes del fútbol argentino y que han tenido la suerte en Sportivo. Los conozco a todos porque estuvieron en su etapa formativa, son buenos jugadores pero sobre todo son buena gente. Espero que puedan llegar a ser parte del plantel superior y que no solo suban para entrenar", concluyó.