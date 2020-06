La emotiva carta de La Mona para Eduardo Gelfo

La muerte de Eduardo Gelfo conmocionó al mundo del cuarteto este martes. La Mona Jiménez había tenido una relación muy cercana con el hijo de Miguel Gelfo y Leonor Marzano, creadores del tung tunga.

Como despedida, Carlitos escribió una sentida carta de puño y letra que fue publicada en sus redes. "Querido Eduardo, hace poco más de un mes que hablamos y estabas tan contento que ganaste el juicio y recuperaste la marca Cuarteto Leo que tanto te merecías", comienza diciendo el cantante respecto a la demanda judicial en la que él mismo atestiguó a su favor.

Luego sigue: "No me avisaste que te ibas loco querido. Cuántas andanzas compartimos. Me quedaba a dormir y comer en tu casa con Leonor y Miguel que tanto se enojaban de nuestras locuras, subir con vos en tus autos, eras un loco de la velocidad".

Ver esta publicación en Instagram Eduardo Gelfo Q.E.P.D. Una publicación compartida por La Mona Jiménez (@lamonaoficial) el 16 de Jun de 2020 a las 10:17 PDT

Para cerrar, deja una frase que estremece pensando en el futuro. "Espérenme vos y todos los cuarteteros que se fueron de gira, que arriba vamos a seguir con el cuarteto. Ahora descansá en paz".

Ver esta publicación en Instagram Eduardo Gelfo Q.E.P.D. Una publicación compartida por La Mona Jiménez (@lamonaoficial) el 16 de Jun de 2020 a las 11:37 PDT

Fuente: La Voz del Interior