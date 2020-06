Cooperativas de trabajo reclaman que se las incluya en el ATP

Cooperativas de trabajo que incluyen a más de 170.000 trabajadores de distintos sectores productivos del país reclamaron que se las incluya en el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para afrontar las dificultades que atraviesan en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Llevamos más de 70 días con un 90% de las asociadas paradas, las que están exceptuadas están funcionando pero con la cadena de valor rota", dijo a Télam el presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), Ramiro Martínez.

"El primer paso para acceder al ATP es el formulario de relación de dependencia", dijo Martínez, para precisar que las cooperativas "no tienen personal en esa relación".

"Cuando salió el primer decreto para la asistencia de empresas de capital tradicional entendíamos que el siguiente actor a incluir era nuestro formato, la única diferencia que tenemos con otra empresa es nuestro estatuto jurídico. Esta matriz de nacimiento del ATP no nos tuvo en cuenta", agregó el dirigente cooperativista.

A renglón seguido dijo que -en el caso de no poder acceder al ATP- "estamos dispuestos al diálogo para aplicar un programa que ya existe, que es el de trabajo autogestionado (PTA), en el Ministerio de Trabajo desde 2005".

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Christian Miño, dijo a Télam que "varias cooperativas están recibiendo $ 6.500 del programa de trabajo autogestionado, que existía antes de 2015, que el Gobierno de (Mauricio) Macri lo dio de baja y ahora con la pandemia se reactivó".

"Pero queremos que no haya diferencia entre pymes y cooperativas y acceder al ATP. El sector está muy devastado después de cuatro años de macrismo y ahora la pandemia", señaló Miño.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Ceramista, Alejandro López, dijo a Télam que "antes de la pandemia veníamos muy complicados y todas las medidas nos han dejado afuera".

"Nosotros en Zanón tenemos un salario de $ 3.000 por semana, lo cual serían 12.000 más los $ 8.000 que recibimos de ayuda social desde antes de la pandemia, Son $ 20.000. Estamos por debajo de todos los índices; además el costo de vida acá en Neuquén es muy alto", detalló López.

El sindicato representa a unos 280 trabajadores de Fasinpat (ex Zanon), Cersinpat (ex Stefani) y Cooperativa Confluencia (ex Cerámica Neuquén).

"No tenemos ninguna medida de urgencia a partir de la pandemia; van millones y millones para los empresarios y nada para la gestión obrera; somos un eslabón importante en la economía, estamos ligados a la obra pública, estamos en una situación muy compleja", afirmó López.

En tanto, Federico Tonarelli, vicepresidente del Hotel Bauen y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), explicó que "las cooperativas de trabajo, como la inmensa mayoría de los trabajadores, estamos sufriendo el impacto económico que representa la pandemia y el aislamiento social preventivo, con el cual estamos absolutamente de acuerdo".

Por último, Federico Amigo, presidente de la cooperativa Tiempo Argentino, dijo a Télam que la situación de las cooperativas de trabajo "viene de una crisis generada durante el macrismo y la pandemia lo que hizo fue acelerarla".

"Trabajamos los últimos cuatro años con distintas dificultades, pero sobre todo con salarios o retiros muy por debajo del mercado y esta situación lo que hizo es acelerar esa crisis", indicó Amigo.