En Laboulaye tuvieron que dar marcha atrás con el permiso para reuniones familiares

El intendente de Laboulaye César Abdala fue intimado por el Gobierno provincial para que desista del permiso otorgado a los vecinos de esa localidad para que hagan reuniones de hasta 10 personas durante el fin de semana, decisión que no fue autorizada por el COE Central y que no está permitida debido a la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir la propagación del coronavirus.

Así lo confirmó a Cadena 3 Facundo Torres, ministro de Gobierno, quien dijo que habló con Abdala para que dé marcha atrás. “Acabo de comunicarme con el intendente y llegamos a un entendimiento. Supo comprender que, más allá de que todos estemos agotados, debemos cumplir con las normativas y protocolos del COE Central y del Gobierno nacional”, señaló.

Desde la municipalidad de Laboulaye confirmaron a La Voz que la medida que se había anunciado fue suspendida ante la advertencia de la Provincia. "El intendente es médico, y además había hecho las consultas con un comité local, y habían tomado la decisión ya que en 70 días no se produjo un caso de coronavirus", apuntó Alejandro Delmédico, secretario de Gobierno municipal.

"Se había autorizado que se pudieran realizar los almuerzos familiares los domingos con un número máximo de 10 personas, entre las 11 de la mañana hasta las 18", explicó Delmédico. Sin embargo, la medida debió suspenderse luego de la comunicación con autoridades del Gobierno provincial.

El anuncio realizado el jueves por el intendente no llegó a ponerse en práctica. Abdala había considerado que autorizar las reuniones familiares pequeñas era una manera de "blanquear" algo que estaba sucediendo de hecho en esa localidad. “Es blanquearlo, la gente se reunía igual. Somos muy familiares y no tenemos ni tuvimos casos de coronavirus, creo que es hora de darles ese permiso a la gente”, había manifestado el intendente.

No obstante, la decisión no fue consultada con el COE, y Torres señaló que incluso podría ser judicializada la actitud del mandatario municipal. “No sólo está absolutamente en contra de la cuarentena y del COE, si no que va en contra del DNU nacional”, señaló Torres.