Brownie de dulce de leche

INGREDIENTES

dulce de leche repostero, 250 gr

manteca pomada, 190 gr

huevos, 4

azúcar mascabo, 200 g (podes reemplazar por común)

harina 0000, 180 gr c

hocolate picado groseramente, 100 gr



PASO A PASO En un recipiente colocamos los huevos y el azúcar y mezclamos sin levantar espuma, solo integrando los ingredientes, sumamos la manteca pomado y sin mezclando, luego la esencia de vainilla, y el dulce de leche (a temperatura ambiente), mezclamos hasta integrar, luego pondremos la harina en dos veces, si la tamizamos es mucho mejor.

En la segunda parte de harina, reservamos un poco para mezclar con el chocolate picado. (esto ayuda a que el chocolate no quede todo en el piso de brownie. Integramos todo y volvamos sobre un molde que puede estar forrado con papel manteca enmantecado o directamente sobre la placa enmantecada.

Llevamos a un horno medio, previamente pre calentado, 180 grados por 25 a 30 minutos. La consistencia debe ser firme, pero no seca. Pasado el tiempo de cocción, retiramos, dejamos enfriar y a comer!!