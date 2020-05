Bullrich cuestionó al Gobierno por la cuarentena: "No hay claridad de cómo son las fases ni de cuándo viene el pico"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó hoy al Gobierno nacional por la administración del aislamiento social al considerar que "no hay claridad de parte del gobierno de cómo son las fases ni de cuándo viene el pico" y pidió "que haya certezas" y se vayan "generando barrios o burbujas sanas como se hizo en varios países".

"Si yo alargo la cuarentena, alargo la crisis económica", afirmó Bullrich, y agregó: "Hay una gran incertidumbre y lo que se espera por delante son muchas semanas más de incertidumbre".

Para la ex funcionaria macrista, la cuarentena se planteó como una herramienta para "preparar el sistema de salud".

"Ya hemos aprendido a cuidarnos y a generar distanciamiento; yo me pregunto si el país aguanta tres meses más de cuarentena", dijo la dirigente del PRO.

"Son todos temas que me parece que dan para un debate un poco más elevado, y no solo 'hacemos esto y el que lo discute es un traidor a la Patria'", concluyó la ex ministra.

Críticas a asesor

Por otra parte, la ex ministra de Seguridad cuestionó al infectólogo Pedro Cahn, que integra el comité de expertos que asesora al gobierno nacional sobre coronavirus, por decir que si uno sale a la calle "busca el virus" y consideró que se trata de una frase "casi terrorista".

"El Presidente (Alberto Fernández) dice que se abrieron los comercios y nadie compra. Y claro, si desde el mismo Gobierno Pedro Cahn dice que, el que sale, busca al virus, ¿quién va a salir?", se preguntó Bullrich en diálogo con radio Continental.

"Es como si yo siendo ministro de Seguridad hubiese dicho que si sale de su casa lo pueden matar, entonces quédese en su casa y no tengo homicidios", comparó Bullrich con su tarea cuando era ministra durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

En ese sentido, la titular del PRO consideró que "un infectólogo no puede decir una cosa así, no puede decir que si usted sale busca el virus", y consideró que "la frase que dice es de generación de miedo, casi terrorista".

En otro orden, Bullrich también habló de la marcha atrás con varias medidas de apertura que había tomado la ciudad de Buenos Aires.

"Lamentablemente nos damos cuenta que lo que estaba pasando en la villa 31 también estaba pasando en otros lugares que no habían ido a testear. Es el problema de no haber generado testeos hace un mes y medio", sostuvo Bullrich, quien mencionó como ejemplo a seguir a la ciudad de Buenos Aires en el marco de la gestión ante la pandemia.

En esa línea, consideró que la vuelta atrás en las aperturas tuvo que ver con que "querían apuntar a la Ciudad como responsable de lo que estaba pasando" en relación al crecimiento de contagios de coronavirus.

"Desde los ministros hasta el gobernador bonaerense (por Axel Kicillof) se generó un clima política apto para que eso pase", sostuvo y añadió que "la mayoría de la economía de nuestro país, de Ciudad y Amba no está funcionando".

Con información de Télam.