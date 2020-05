Transmisiones en vivo y menos de 150 hinchas en cancha: los protocolos que analiza la Liga Regional

Pensando en un eventual regreso a la competencia, directivos de la Liga trabajan en distintos proyectos. "De manera unánime los clubes ya expresaron que no quieren jugar sin público, no se puede. Entonces, estamos trabajando en protocolos para el regreso", dijo el secretario Adrián Vitola. Mirá de qué se trata.

El Comité Ejecutivo de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco resolvió en abril suspender los torneos oficiales programados para 2020, entre otras cosas. En ese marco existe la posibilidad de que la competencia regrese y se fijó una fecha límite hasta el 31 de agosto.

Pensando en ese eventual regreso a futuro -en el caso de que se habilite la competencia deportiva- los directivos ya trabajan en protocolos que les permita volver a la actividad. Adrián Vitola, secretario de la Liga, explicó en diálogo con El Periódico que se trata de dos proyectos: uno que está siendo desarrollado por el presidente Víctor Aimar y otro que fue presentado en la Federación Cordobesa de Fútbol, entidad compuesta por 17 ligas de la provincia.

"Nosotros tenemos una realidad que ya fue determinada: los clubes expresaron que no quieren jugar sin público, y es lógico porque no hay recaudación y da pérdida. Fue unánime, los 45 clubes se expresaron de la misma manera y hasta prefieren volver a jugar el año que viene", indicó Vitola.

"Viendo la flexibilización que se está dando en otros países, y en Argentina, tenemos una esperanza de que se vuelvan a abrir los clubes y después volver a competir. El presidente Víctor Aimar ya lo habló en Mesa Ejecutiva y está trabajando en un protocolo para permitir el ingreso de 100 a 150 hinchas en las canchas en el caso de que podamos volver a jugar", sintetizó.

Este protocolo, que aún está siendo analizado sería presentado en la reunión de Comité Ejecutivo que se realizará el próximo 26 de mayo. "Los hinchas se distribuirían en el perímetro de la cancha que es de 400 metros, habría una distancia considerable entre cada hincha y esta distancia se mejora en las canchas con tribunas. Obviamente todo bajo la supervisión de la Policía, que no haya agrupamiento, es un protocolo que estamos armando para presentar y analizar junto a los clubes si es viable", manifestó.

Cabe recordar que la Liga Regional dio inicio a la temporada allá por el primer fin de semana de marzo donde comenzaron a disputarse los torneos de inferiores y la Primera B, sin embargo la cuarentena obligó a suspender la continuidad de esas competencias y el inicio de la Primera A.

Inédito: la Liga por TV

Por otro lado, también existe una alternativa que Vitola considera muy interesante que es la transmisión de los partidos vía streaming. "Fue presentada en la Federación Cordobesa de Fútbol. Es una empresa de software que organiza recitales virtuales (de la banda Q' Lokura) y hace unos días hicieron un baile virtual donde vendieron unas 3500 entradas a $100", explicó.

"La gente pagaría un costo a modo de entrada para ver a su equipo y por supuesto la empresa se queda con un porcentaje, pero lo estuvimos viendo y es muy transparente. Lo recibí de la gente de la liga de Río Tercero y esta tarde tenemos que hablar de nuevo para avisarles que nos interesa y que lo vamos a presentar para que sea analizado, pero todo esto siempre y cuando se pueda volver a jugar. Esto no va a pasar de acá a 15 días", detalló Vitola.

"Si no se puede volver a jugar con público tenemos esta posibilidad. Hay que presentarla al Comité Ejecutivo y después a los delegados de zona para que tengan todos los detalles, lo hablen con los clubes y ver si les interesa", dijo el secretario de la Liga.

"Aimar está terminando la idea para presentar estos protocolos y ver cómo los podemos poner en práctica. Siempre pensando y viendo cómo salvamos a los clubes porque la están pasando muy mal", agregó.

Sin ingresos hasta 2021

Vitola también señaló que la Liga no tendrá ingresos hasta febrero de 2021 y que los clubes viven una situación sumamente complicada. "Hemos realizado reuniones virtuales con todos los clubes, los presidentes nos presentan una realidad caótica dando de baja contratos, acuerdos con entrenadores y empleados del club. Realmente los clubes están muy mal", indicó.

"Y nosotros no somos ajeno a esa situación. Tenemos un ingreso que lo cobramos los primeros días de febrero y marzo, es la mitad del presupuesto y ahora hasta febrero de 2021 no tenemos más ingresos económicos. Tenemos un futuro bastante sombrío", expresó.

Y agregó: "La tesorera (Natalia Marrone) realmente está haciendo malabares con los contratos, empleados, servicios para poder tirar con lo que tenemos los 10 meses que quedan".

Una inversión que espera ser aprovechada Vitola también lamentó el trabajo que se había realizado en la Escuela de Árbitros de la Liga Regional. El cese de actividades no cortó el desarrollo de la escuela, pero sí frenó el ímpetu conseguido en el inicio. "Los chicos hacen capacitaciones virtuales constantemente, pero es una lástima porque se había hecho un plan de trabajo extraordinario para todo el año, es una de las cosas que más lamentamos", contó. "Habíamos hecho una inversión muy importante en la sala de capacitación, nos asesoramos con médicos y se hizo un importante trabajo para reducir los costos para los clubes. Lamentablemente quedará para el próximo campeonato", explicó Vitola.

"La Liga no va a dar de baja a ningún club"

Por otro lado, Vitola también señaló que la Liga no dará de baja a ningún club si este tiene deudas con la misma liga. "Hasta ahora no se bajó ningún club. Si los problemas económicos a futuro son deudas con la Liga no vamos a dar de baja a nadie por 9 mil pesos, vamos a hacer lo imposible para que puedan estar en condiciones y se puedan recuperar", explicó.

Además, el directivo recordó que la fecha límite fijada para la organización de un campeonato oficial es el 31 de agosto, luego de esa fecha existe la posibilidad de realizar un torneo corto y de carácter "amistoso". "En el caso de ser oficial van a tener que participar todos los clubes sí o sí, pero si no es oficial no va a haber obligación", explicó y reiteró: "De todos modos la Liga tiene las puertas abiertas para todos en caso de tener que solucionar alguna cuestión económica".