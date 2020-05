"Hubo todo tipo de presiones de Garavano", reiteró Cimadevilla

Más información 18 de mayo de 2020

Se reveló un audio con el apriete de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti a Mario Cimadevilla, ex titular de la Causa Amia. "El audio está sacado de la denuncia penal que hice; Macri nunca me habló de esto pero sus colaboradores lo invocaban a él", dijo.